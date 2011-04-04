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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:56

Может что подскажите
Доллар на депозите Сбербанка Ощадний со свободным доступом
Отдают только с 1% комиссии
Если ли способ её избежать?
Есть открыт текущий счёт в дол и грн в банке

Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:39

  Ukrainian написав:Может что подскажите
Доллар на депозите Сбербанка Ощадний со свободным доступом
Отдают только с 1% комиссии
Если ли способ её избежать?
Есть открыт текущий счёт в дол и грн в банке

Благодарю


есть.
открыть срочный депо на 90 дней.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:20

ось такі цікаві речі трапляються на просторах...


OBOZREVATEL разом із журналом “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” склав список найнадійніших українських банків. До нього потрапили найбільші фінустанови.

https://trubyna.org.ua/novyny/reitynh-u ... doviriaty/

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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:52

Где можно евро пристроить на три месяца?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Шаромига
Сосіс
Руслан
Швейцари
Конячники
Акорд
про братків і комсу вже згадували.

Подобное скремблированние веселее объединять в пары.
Руслан - Шаромига
Швейцари - Конячники
Акорд - Сосіс
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:50

https://trubyna.org.ua/novyny/reitynh-u ... doviriaty/
То є якась білібірда а не рейтинг.
Мабуть Квестор, батько цієї гілки з тим би погодився.
З 77 банок, що лишились - імяреків обслуговує лише 66.
Так що кожен банк, крім банок пу - слід підтримати, якщо він не займається схемами.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Где можно евро пристроить на три месяца?


якщо гранди фінмистецтва не дурять - то РВС чемпіон на 3 місяці по єуро

https://minfin.com.ua/ua/deposits/eur/? ... er=deposit

і

https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... 3&sort=0.1
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:То є якась білібірда а не рейтинг.
Напоминает звиты АУБ и КБС десяток лет назад,согласно купленным билетам
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:11

  Ukrainian написав:Где можно евро пристроить на три месяца?

В Моєму банку...під 1%.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Где можно евро пристроить на три месяца?

В Моєму банку...під 1%.

Укргаз пропонує 3.75%
http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/termconti
Чи там якись подвох?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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