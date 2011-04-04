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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:04

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Где можно евро пристроить на три месяца?

В Моєму банку...під 1%.

Укргаз пропонує 3.75%
http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/termconti
Чи там якись подвох?

Ніяких підвохів.
slasva
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:32

  greenozon написав:ось такі цікаві речі трапляються на просторах...


OBOZREVATEL разом із журналом “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” склав список найнадійніших українських банків. До нього потрапили найбільші фінустанови.

https://trubyna.org.ua/novyny/reitynh-u ... doviriaty/

Зображення


ахинея а не рейтинг
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:44

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:ось такі цікаві речі трапляються на просторах...


OBOZREVATEL разом із журналом “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” склав список найнадійніших українських банків. До нього потрапили найбільші фінустанови.

https://trubyna.org.ua/novyny/reitynh-u ... doviriaty/

Зображення
Убогий ломбард А-банк выше половины евро дочек? Они там вообще подурели?
Faceless
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  #<1 ... 373374375376
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