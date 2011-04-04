RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:04

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Где можно евро пристроить на три месяца?

В Моєму банку...під 1%.

Укргаз пропонує 3.75%
http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/termconti
Чи там якись подвох?

Ніяких підвохів.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 545
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 09:32

  greenozon написав:ось такі цікаві речі трапляються на просторах...


OBOZREVATEL разом із журналом “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” склав список найнадійніших українських банків. До нього потрапили найбільші фінустанови.

https://trubyna.org.ua/novyny/reitynh-u ... doviriaty/

Зображення


ахинея а не рейтинг
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
Повідомлень: 4784
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2058 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:44

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:ось такі цікаві речі трапляються на просторах...


OBOZREVATEL разом із журналом “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” склав список найнадійніших українських банків. До нього потрапили найбільші фінустанови.

https://trubyna.org.ua/novyny/reitynh-u ... doviriaty/

Зображення
Убогий ломбард А-банк выше половины евро дочек? Они там вообще подурели?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 5309 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:53

Re: Байки про банки і не тільки....

БНП Париба ,Креди Агриколь , итальяшки правексовские нервно курят ,перед такими монстрами банковского дела ,как А банк ,Рада ,Конкорд,ОКСИ...да уж ,действительно хуже рейтинга , трудно представить...квестор бы , заплакал наверное сразу :(
lincoln2
 
Повідомлень: 564
З нами з: 05.02.11
Подякував: 52 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:38

lincoln2
А какой смысл им нести, под 0.001%, зачем они вообще нужны в рейтингах?
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 1968
З нами з: 27.10.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:43

  Oleg_Sa написав:lincoln2
А какой смысл им нести, под 0.001%, зачем они вообще нужны в рейтингах?

заменители банковских ячеек
J
 
Повідомлень: 4283
З нами з: 19.01.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:25

  Ukrainian написав:Может что подскажите
Доллар на депозите Сбербанка Ощадний со свободным доступом
Отдают только с 1% комиссии
Если ли способ её избежать?
Есть открыт текущий счёт в дол и грн в банке

Благодарю


Біда тай годі. :mrgreen:
reef
 
Повідомлень: 2376
З нами з: 28.08.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 373374375376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 206103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 74990
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 18616
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.