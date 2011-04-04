Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:04
slasva
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Додано: Нед 20 січ, 2019 09:32
greenozon написав:
ось такі цікаві речі трапляються на просторах...
OBOZREVATEL разом із журналом “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” склав список найнадійніших українських банків. До нього потрапили найбільші фінустанови.
https://trubyna.org.ua/novyny/reitynh-u ... doviriaty/
ахинея а не рейтинг
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
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Додано: Нед 20 січ, 2019 13:44
greenozon написав:
ось такі цікаві речі трапляються на просторах...
OBOZREVATEL разом із журналом “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” склав список найнадійніших українських банків. До нього потрапили найбільші фінустанови.
https://trubyna.org.ua/novyny/reitynh-u ... doviriaty/
Убогий ломбард А-банк выше половины евро дочек? Они там вообще подурели?
Faceless
Модератор
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Додано: Нед 20 січ, 2019 18:53
БНП Париба ,Креди Агриколь , итальяшки правексовские нервно курят ,перед такими монстрами банковского дела ,как А банк ,Рада ,Конкорд,ОКСИ...да уж ,действительно хуже рейтинга , трудно представить...квестор бы , заплакал наверное сразу
lincoln2
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:38
lincoln2 А какой смысл им нести, под 0.001%, зачем они вообще нужны в рейтингах?
Oleg_Sa
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:43
Oleg_Sa написав: lincoln2
А какой смысл им нести, под 0.001%, зачем они вообще нужны в рейтингах?
заменители банковских ячеек
J
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Додано: Пон 21 січ, 2019 09:25
Ukrainian написав:
Может что подскажите
Доллар на депозите Сбербанка Ощадний со свободным доступом
Отдают только с 1% комиссии
Если ли способ её избежать?
Есть открыт текущий счёт в дол и грн в банке
Благодарю
Біда тай годі.
reef
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