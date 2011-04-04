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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:31

Алексей77
На рік подивіться Драйвовий рік в Укргазі
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:33

  Алексей77 написав:Коллеги,
Куда сейчас можно пристроить доллары на 0,5 года и на год?

Мій банк...2%.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:29

  Алексей77 написав:Коллеги,
Куда сейчас можно пристроить доллары на 0,5 года и на год?


купа банків >4% від півроку

http://prntscr.com/ma0w2h

та
http://prntscr.com/ma0wpt

Радабанк чемпіон, але треба дивтись чи гарантується фондом їх серт.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:15

  greenozon написав:
Радабанк чемпіон, але треба дивтись чи гарантується фондом їх серт.


«Депозитный сертификат на предъявителя» не гарантируется
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:32

J

мда-уж :)

і жодної тобі згадки поряд (як би це мало бути)

https://www.radabank.com.ua/ua/depozitn ... fikat.html

зате % дійсно цікавий (в ін. банках по сертифікатам не так весело)
+50грн !
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  Алексей77 написав:Коллеги,
Куда сейчас можно пристроить доллары на 0,5 года и на год?

тас 5% (+0,5% для новых)
газбанк 5% (+0,25% для пенсов, зарплатчиков, ФГВФЛ и от 20К баксов)
альфабанк 4,75% (+0,25% если больше 8К баксов)
мегабанк 4,5% (+0,05% если раньше были депо)
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