Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:31
Алексей77 На рік подивіться Драйвовий рік в Укргазі
ZaasIngus
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:33
Алексей77 написав:
Коллеги,
Куда сейчас можно пристроить доллары на 0,5 года и на год?
Мій банк...2%.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:29
Алексей77 написав:
Коллеги,
Куда сейчас можно пристроить доллары на 0,5 года и на год?
купа банків >4% від півроку
http://prntscr.com/ma0w2h
та
http://prntscr.com/ma0wpt
Радабанк чемпіон, але треба дивтись чи гарантується фондом їх серт.
greenozon
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:15
greenozon написав:
Радабанк чемпіон, але треба дивтись чи гарантується фондом їх серт.
«Депозитный сертификат на предъявителя» не гарантируется
J
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:32
J
мда-уж
і жодної тобі згадки поряд (як би це мало бути)
https://www.radabank.com.ua/ua/depozitn ... fikat.html
зате % дійсно цікавий (в ін. банках по сертифікатам не так весело)
greenozon
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Додано: Пон 21 січ, 2019 17:14
Алексей77 написав:
Коллеги,
Куда сейчас можно пристроить доллары на 0,5 года и на год?
тас 5% (+0,5% для новых)
газбанк 5% (+0,25% для пенсов, зарплатчиков, ФГВФЛ и от 20К баксов)
альфабанк 4,75% (+0,25% если больше 8К баксов)
мегабанк 4,5% (+0,05% если раньше были депо)
mephala
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Додано: Пон 21 січ, 2019 23:03
Алексей77 написав:
Коллеги,
Куда сейчас можно пристроить доллары на 0,5 года и на год?
Доллар на полгода лучше пристроить в гривну
и на депозит под 17%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:15
zzzzzz написав: Алексей77 написав:
Коллеги,
Куда сейчас можно пристроить доллары на 0,5 года и на год?
Доллар на полгода лучше пристроить в гривну
и на депозит под 17%
На валерьянку больше денег уйдет,чем той разницы.
LuckyG
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:53
mephala написав:
тас 5% (+0,5% для новых)
а можна уточнення який саме продукт ТАСу дає такі умови?
не знайшов 5 на півроку
https://tascombank.ua/documents/Uslovia ... _2018_.pdf
greenozon
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:23
всі ставки були вказані для річних депозитів
якщо вам на пів року - то 5% в укрексім
mephala
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