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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:26
mephala написав:
всі ставки були вказані для річних депозитів
якщо вам на пів року - то 5% в укрексім
в Укрэксиме же вроде ставка уменьшается от месяца к месяцу
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:39
emeta написав:
в Укрэксиме же вроде ставка уменьшается от месяца к месяцу
средняя 5% выходит. посчитайте.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:41
где кроме шарика есть долгоиграйка гривневая или валютная с нормальным процентом (гривна от 17,5 и доллар от 4,5) с пополнением?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:47
долгоиграйка гривневая или валютная с нормальным процентом (гривна от 17,5
А-банк
mephala написав:
и доллар от 4,5) с пополнением?
Укргазбанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 13:43
jay2004 написав:
3) А-Банк (17,5%-18,5%).
18,5 при каких условиях?
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 22 січ, 2019 14:00
lubopytnaya написав: jay2004 написав:
3) А-Банк (17,5%-18,5%).
18,5 при каких условиях?
Продление.
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