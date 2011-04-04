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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:26

  mephala написав:
  greenozon написав:
  mephala написав:тас 5% (+0,5% для новых)


а можна уточнення який саме продукт ТАСу дає такі умови?
не знайшов 5 на півроку

https://tascombank.ua/documents/Uslovia ... _2018_.pdf

всі ставки були вказані для річних депозитів
якщо вам на пів року - то 5% в укрексім


в Укрэксиме же вроде ставка уменьшается от месяца к месяцу
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emeta
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  emeta написав:в Укрэксиме же вроде ставка уменьшается от месяца к месяцу

средняя 5% выходит. посчитайте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:41

Re: Байки про банки і не тільки....

где кроме шарика есть долгоиграйка гривневая или валютная с нормальным процентом (гривна от 17,5 и доллар от 4,5) с пополнением?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:47

Re: Байки про банки і не тільки....

долгоиграйка гривневая или валютная с нормальным процентом (гривна от 17,5

А-банк
  mephala написав:и доллар от 4,5) с пополнением?

Укргазбанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:43

  jay2004 написав:3) А-Банк (17,5%-18,5%).

18,5 при каких условиях?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:00

  lubopytnaya написав:
  jay2004 написав:3) А-Банк (17,5%-18,5%).

18,5 при каких условиях?

Продление.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:04

  Ой+ написав:
долгоиграйка гривневая или валютная с нормальным процентом (гривна от 17,5

А-банк
  mephala написав:и доллар от 4,5) с пополнением?

Укргазбанк

меня интересуют вклады на 2-3 года (ставка фиксирована а не пересмотр каждый год) с пополнением до самого конца.
mephala
 
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