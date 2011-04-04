Там нужно восстановить сальдо по вкладах И ТОЛЬКО ТОГДА можете занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ под 18. Дуже пишн1 умови, ну дуже.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Там нужно восстановить сальдо по вкладах И ТОЛЬКО ТОГДА можете занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ под 18. Дуже пишн1 умови, ну дуже.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:45
Тигипко аптеки Космо собрался покупать. Что-то он мне все больше Курченко напоминает.
Живите своим умом!
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