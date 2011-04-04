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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  valya написав:. Спитати нема коли, може кто стикався. Да, був депо - великий, вже пішов за призначенням, а тут знову запрошують.


Там нужно восстановить сальдо по вкладах И ТОЛЬКО ТОГДА можете занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ под 18. Дуже пишн1 умови, ну дуже.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Goodman
Благодарю, доходчиво, соглашусь с пишностью
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Тигипко аптеки Космо собрался покупать. Что-то он мне все больше Курченко напоминает.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:41

  demichh написав:Посмотрите еще АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
ставки http://www.coopinvest.com.ua/uploads/documents/individualdeposits_j1f1.xls
Плюс РВС банк https://rwsbank.com.ua/info/chastnym-litsam/depozitnye-programmy-dlya-fizicheskikh-lits

Конячники до 5 років ... Руслан до 3 років. Слід стовпитись...мабуть.
Коли Гриценко переможе...ставки по депо будуть знижуватись.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:00

Re: Байки про банки і не тільки....

А за Юльки що буде зі ставками?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:А за Юльки що буде зі ставками?


Падеж будет.
Вспомните Юлькины молоковозы и поддержку с е л а .
Нужно осваивать новый рынок - р2р. Кредитование женской части человечества под изделия из золота. Ломбарды уже не те, акции прошли - суровые будни.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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