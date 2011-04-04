Там нужно восстановить сальдо по вкладах И ТОЛЬКО ТОГДА можете занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ под 18. Дуже пишн1 умови, ну дуже.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 21:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Там нужно восстановить сальдо по вкладах И ТОЛЬКО ТОГДА можете занести НОВЫЕ ДЕНЬГИ под 18. Дуже пишн1 умови, ну дуже.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:45
Тигипко аптеки Космо собрался покупать. Что-то он мне все больше Курченко напоминает.
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 січ, 2019 00:41
Конячники до 5 років ... Руслан до 3 років. Слід стовпитись...мабуть.
Коли Гриценко переможе...ставки по депо будуть знижуватись.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 січ, 2019 08:00
Re: Байки про банки і не тільки....
А за Юльки що буде зі ставками?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 08:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Падеж будет.
Вспомните Юлькины молоковозы и поддержку с е л а .
Нужно осваивать новый рынок - р2р. Кредитование женской части человечества под изделия из золота. Ломбарды уже не те, акции прошли - суровые будни.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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