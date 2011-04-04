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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:23
kreuz написав:
А за Юльки що буде зі ставками?
По кредитам 3% обіцяє, ну а по депо по її логіці напевно з 30
Взагалі вчора повеселила її програма - всі податки познижує, зарплата в 3,5 рази виросте, все всім.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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