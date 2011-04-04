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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:23
kreuz написав:
А за Юльки що буде зі ставками?
По кредитам 3% обіцяє, ну а по депо по її логіці напевно з 30
Взагалі вчора повеселила її програма - всі податки познижує, зарплата в 3,5 рази виросте, все всім.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:07
Усе всім наче ще Ляшко обіцяв )) Багато в чому ці кандидати схожі.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:11
Goodman написав: kreuz написав:
Хто таке декларує? Яка економічна програма у Гриценка?
Удивляете. Полистайте записи рабочей тетради.
"Гриценко йде на вибори: "перший непрохідний" став фаворитом ...
Новость от 7 сент. 2014 г.
Сразиться Петро и ***.
Не понял, что Вас так удивляет? Вопрос об экономической программе Гриценка? Меня интересует, что будет с БС при нём. Или Вы мою веру в его победу хотите обсудить? Так на этом форуме вопросы веры (томос же не обсуждаем) вроде оффтоп )))
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14
kreuz написав:
Не понял, что Вас так удивляет?
Как может интересовать то, что никогда не будет? Как?
БС Украины и без пана Гриценка легко обойдется.
Ответ - ничего с БС не будет, так как Гриценка во главе не будет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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