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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:А за Юльки що буде зі ставками?


По кредитам 3% обіцяє, ну а по депо по її логіці напевно з 30 :mrgreen:
Взагалі вчора повеселила її програма - всі податки познижує, зарплата в 3,5 рази виросте, все всім.
Середня зарплата понад 1 тисяча доларів, доступне житло, якісна медицина – Тимошенко про завдання нової влади
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/elections/10417548 ... vladi.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Усе всім наче ще Ляшко обіцяв )) Багато в чому ці кандидати схожі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:11

  Goodman написав:
  kreuz написав:Хто таке декларує? Яка економічна програма у Гриценка?


Удивляете. Полистайте записи рабочей тетради.

"Гриценко йде на вибори: "перший непрохідний" став фаворитом ...
Новость от 7 сент. 2014 г.

Сразиться Петро и ***.

Не понял, что Вас так удивляет? Вопрос об экономической программе Гриценка? Меня интересует, что будет с БС при нём. Или Вы мою веру в его победу хотите обсудить? Так на этом форуме вопросы веры (томос же не обсуждаем) вроде оффтоп )))
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Не понял, что Вас так удивляет?


Как может интересовать то, что никогда не будет? Как?
БС Украины и без пана Гриценка легко обойдется.
Ответ - ничего с БС не будет, так как Гриценка во главе не будет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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