Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
kreuz написав:Хто таке декларує? Яка економічна програма у Гриценка?
Удивляете. Полистайте записи рабочей тетради.
"Гриценко йде на вибори: "перший непрохідний" став фаворитом ... Новость от 7 сент. 2014 г.
Сразиться Петро и ***.
Не понял, что Вас так удивляет? Вопрос об экономической программе Гриценка? Меня интересует, что будет с БС при нём. Или Вы мою веру в его победу хотите обсудить? Так на этом форуме вопросы веры (томос же не обсуждаем) вроде оффтоп )))
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Наведу «бізнес-модель» зразка 2014 року: 95% кредитного портфеля – заборгованість юридичних осіб; 5% кредитного портфеля – заборгованість фізичних осіб (91% з них – в дефолті); 28% кредитів – в іноземній валюті; 0% сегмент ММСБ (не виділяється), 78% портфеля клієнтів – депозити населення, і тільки 22% – залучення від юридичних осіб; 20% пасивів – кредити рефінансування НБУ (понад 20 млрд грн).
Бізнес-модель Ощадбанку 2018 року: 87% кредитного портфеля – заборгованість юридичних осіб (мета до 2022 року скоротити їх до 64%), 8% кредити населенню (мета до 2022-го – 22%), 5% – сегмент ММСБ (мета до 2022-го – 14% ). Зараз 62% коштів клієнтів – депозити населення, і вже 38% – гроші підприємств.
На початку 2014 року було 5504 відділення, а зараз – 3141. Це скорочення на 43%
Как может интересовать то, что никогда не будет? Как? БС Украины и без пана Гриценка легко обойдется. Ответ - ничего с БС не будет, так как Гриценка во главе не будет.
БСУ это пирамида долгов
наглядно на примере Ощада
Скільки зараз індексованих ОВДП лежить в капіталі Ощадбанку?
– На даний момент ОВДП в капіталі банку складають 32,5 млрд грн, з яких на 25,4 млрд грн – індексовані. Тільки за перші десять днів грудня переоцінка таких паперів коштувала банку 256 млн грн збитку. За 11 місяців 2018 року негативна корекція виявилася більше 2 млрд грн.
За даними НБУ, в грудні банки 15 разів зверталися за кредитами овернайт (залучили 19,7 млрд грн), від початку року – 95 на 130 млрд грн. Ще 30 разів банки залучили на тендерах 27,7 млрд грн на термін від 9 до 84 днів.
Криза, що почалася в 2014 році, і банкопад, що пішов за нею, лише зміцнили позиції банківського регулятора. «Дочірні банки європейських структур під час кризи закрили ліміти на бланкові кредити для банків з українським капіталом через високі ризики. Угоди на міжбанківському ринку найчастіше проходять під заставу ліквідних активів, перш за все валюти і ОВДП. І хоча очищення банківського ринку вже відбулося, банки не поспішають розвивати міжбанківське кредитування», – описує Андрій Приходько ситуацію, що склалася.
Головний аналітик департаменту стратегічного управління банку «Південний» Сергій Дробот зазначає, що банки, якщо й кредитують один одного, то лише на добу. «З огляду на високі процентні ризики і волатильність гривневої ліквідності, ніхто не готовий позичати на тривалі терміни», – пояснює він.