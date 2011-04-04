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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:А за Юльки що буде зі ставками?


По кредитам 3% обіцяє, ну а по депо по її логіці напевно з 30 :mrgreen:
Взагалі вчора повеселила її програма - всі податки познижує, зарплата в 3,5 рази виросте, все всім.
Середня зарплата понад 1 тисяча доларів, доступне житло, якісна медицина – Тимошенко про завдання нової влади
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/elections/10417548 ... vladi.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:07

Усе всім наче ще Ляшко обіцяв )) Багато в чому ці кандидати схожі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:11

  Goodman написав:
  kreuz написав:Хто таке декларує? Яка економічна програма у Гриценка?


Удивляете. Полистайте записи рабочей тетради.

"Гриценко йде на вибори: "перший непрохідний" став фаворитом ...
Новость от 7 сент. 2014 г.

Сразиться Петро и ***.

Не понял, что Вас так удивляет? Вопрос об экономической программе Гриценка? Меня интересует, что будет с БС при нём. Или Вы мою веру в его победу хотите обсудить? Так на этом форуме вопросы веры (томос же не обсуждаем) вроде оффтоп )))
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Не понял, что Вас так удивляет?


Как может интересовать то, что никогда не будет? Как?
БС Украины и без пана Гриценка легко обойдется.
Ответ - ничего с БС не будет, так как Гриценка во главе не будет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:47

Ощад

Квесторе_поверніться

Наведу «бізнес-модель» зразка 2014 року: 95% кредитного портфеля – заборгованість юридичних осіб; 5% кредитного портфеля – заборгованість фізичних осіб (91% з них – в дефолті); 28% кредитів – в іноземній валюті; 0% сегмент ММСБ (не виділяється), 78% портфеля клієнтів – депозити населення, і тільки 22% – залучення від юридичних осіб; 20% пасивів – кредити рефінансування НБУ (понад 20 млрд грн).

Бізнес-модель Ощадбанку 2018 року: 87% кредитного портфеля – заборгованість юридичних осіб (мета до 2022 року скоротити їх до 64%), 8% кредити населенню (мета до 2022-го – 22%), 5% – сегмент ММСБ (мета до 2022-го – 14% ). Зараз 62% коштів клієнтів – депозити населення, і вже 38% – гроші підприємств.

На початку 2014 року було 5504 відділення, а зараз – 3141. Це скорочення на 43%

https://finclub.net/ua/analytics/andrii-pyshnyi-balansy-derzhbankiv-potribno-ochyshchuvaty-vid-toksychnykh-aktyviv-a-ne-dekoruvaty-abo-konservuvaty.html
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:49

  Goodman написав:
  kreuz написав:Не понял, что Вас так удивляет?


Как может интересовать то, что никогда не будет? Как?
БС Украины и без пана Гриценка легко обойдется.
Ответ - ничего с БС не будет, так как Гриценка во главе не будет.


БСУ это пирамида долгов

наглядно на примере Ощада

Скільки зараз індексованих ОВДП лежить в капіталі Ощадбанку?

– На даний момент ОВДП в капіталі банку складають 32,5 млрд грн, з яких на 25,4 млрд грн – індексовані. Тільки за перші десять днів грудня переоцінка таких паперів коштувала банку 256 млн грн збитку. За 11 місяців 2018 року негативна корекція виявилася більше 2 млрд грн.

https://finclub.net/ua/analytics/andrii ... uvaty.html

За даними НБУ, в грудні банки 15 разів зверталися за кредитами овернайт (залучили 19,7 млрд грн), від початку року – 95 на 130 млрд грн. Ще 30 разів банки залучили на тендерах 27,7 млрд грн на термін від 9 до 84 днів.

Криза, що почалася в 2014 році, і банкопад, що пішов за нею, лише зміцнили позиції банківського регулятора. «Дочірні банки європейських структур під час кризи закрили ліміти на бланкові кредити для банків з українським капіталом через високі ризики. Угоди на міжбанківському ринку найчастіше проходять під заставу ліквідних активів, перш за все валюти і ОВДП. І хоча очищення банківського ринку вже відбулося, банки не поспішають розвивати міжбанківське кредитування», – описує Андрій Приходько ситуацію, що склалася.

Головний аналітик департаменту стратегічного управління банку «Південний» Сергій Дробот зазначає, що банки, якщо й кредитують один одного, то лише на добу. «З огляду на високі процентні ризики і волатильність гривневої ліквідності, ніхто не готовий позичати на тривалі терміни», – пояснює він.

https://finclub.net/ua/analytics/natsba ... hbank.html
не спілкуюсь з порохоботами
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