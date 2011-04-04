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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:09

  prodigy написав:Квесторе_поверніться

Наведу «бізнес-модель» зразка 2014 року: 95% кредитного портфеля – заборгованість юридичних осіб; 5% кредитного портфеля – заборгованість фізичних осіб (91% з них – в дефолті); 28% кредитів – в іноземній валюті; 0% сегмент ММСБ (не виділяється), 78% портфеля клієнтів – депозити населення, і тільки 22% – залучення від юридичних осіб; 20% пасивів – кредити рефінансування НБУ (понад 20 млрд грн).

Бізнес-модель Ощадбанку 2018 року: 87% кредитного портфеля – заборгованість юридичних осіб (мета до 2022 року скоротити їх до 64%), 8% кредити населенню (мета до 2022-го – 22%), 5% – сегмент ММСБ (мета до 2022-го – 14% ). Зараз 62% коштів клієнтів – депозити населення, і вже 38% – гроші підприємств.

На початку 2014 року було 5504 відділення, а зараз – 3141. Це скорочення на 43%

https://finclub.net/ua/analytics/andrii-pyshnyi-balansy-derzhbankiv-potribno-ochyshchuvaty-vid-toksychnykh-aktyviv-a-ne-dekoruvaty-abo-konservuvaty.html

Бачу певний Пишний позитив.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:16

Re: Байки про банки і не тільки....

Aps написав:
  kreuz написав:Кстати, может кто тыкнет меня в обсуждение, как вернуть налоги с суммы оплаты обучения ребёнка? Где и с кем об этом можно поговорить?


Заполняете декларацию.
К ней прилагаете
- копию паспорта и кода (своего и ребенка)
- копию договора на обучение
- свидетельство о рождении ребенка.
- справку с работы о доходах за прошлый год.


Ничего сложного.
Нюанс что договор на обучение должен быть заключен с вами (не с ребенком).
Нюанса с договором уже пару лет как нет, можно заключать и на ребенка (или другого члена семьи первой линии родства); главное - платить нужно от своего имени, т.е. в квитанции/платежке плательщиком должен быть тот, кто обращается за налоговой скидкой, а не студент.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Бачу певний Пишний позитив.


Развею эйфорию.
Минфин запретил держать средства громад на депозитах. Постановление родили сегодня.
Пишно жили, пишно здулись.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:17

Goodman
теж чув про цю постанову. Цікаво чи вже діючі депозити розірвуть :) Пам"ятаю , що Укргаз тримав чимало бюджетних коштів, це було в них як реклама стабільності.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:28

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бачу певний Пишний позитив.


Развею эйфорию.
Минфин запретил держать средства громад на депозитах. Постановление родили сегодня.
Пишно жили, пишно здулись.

Правда, пока нет официального текста с номером.
https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-zapr ... 43730.html
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:36

  stargazer написав:Goodman
теж чув про цю постанову. Цікаво чи вже діючі депозити розірвуть :) Пам"ятаю , що Укргаз тримав чимало бюджетних коштів, це було в них як реклама стабільності.


ну там же не 12 мес депозиты
1-3 мес макс
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:23

Там есть один момент - до конца 2019 года.
На период выборного процесса - одного из двух :
- любо все для людей
- либо задействовать для покрытия админресурса
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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