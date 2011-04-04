Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Наведу «бізнес-модель» зразка 2014 року: 95% кредитного портфеля – заборгованість юридичних осіб; 5% кредитного портфеля – заборгованість фізичних осіб (91% з них – в дефолті); 28% кредитів – в іноземній валюті; 0% сегмент ММСБ (не виділяється), 78% портфеля клієнтів – депозити населення, і тільки 22% – залучення від юридичних осіб; 20% пасивів – кредити рефінансування НБУ (понад 20 млрд грн).
Бізнес-модель Ощадбанку 2018 року: 87% кредитного портфеля – заборгованість юридичних осіб (мета до 2022 року скоротити їх до 64%), 8% кредити населенню (мета до 2022-го – 22%), 5% – сегмент ММСБ (мета до 2022-го – 14% ). Зараз 62% коштів клієнтів – депозити населення, і вже 38% – гроші підприємств.
На початку 2014 року було 5504 відділення, а зараз – 3141. Це скорочення на 43%
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
kreuz написав:Кстати, может кто тыкнет меня в обсуждение, как вернуть налоги с суммы оплаты обучения ребёнка? Где и с кем об этом можно поговорить?
Заполняете декларацию. К ней прилагаете - копию паспорта и кода (своего и ребенка) - копию договора на обучение - свидетельство о рождении ребенка. - справку с работы о доходах за прошлый год.
Ничего сложного. Нюанс что договор на обучение должен быть заключен с вами (не с ребенком).
Нюанса с договором уже пару лет как нет, можно заключать и на ребенка (или другого члена семьи первой линии родства); главное - платить нужно от своего имени, т.е. в квитанции/платежке плательщиком должен быть тот, кто обращается за налоговой скидкой, а не студент.
Падеж будет. Вспомните Юлькины молоковозы и поддержку с е л а .
Брехуля в своєму стилі:
"Батьківщина" показала фільм, як Пауло Коельйо вихваляв Тимошенко. Письменник заперечує Відомий бразильський письменник Пауло Коельйо заявив, що не висловлювався на підтримку кандидата в президенти України Юлії Тимошенко Про це він написав в Twitter. "Я ніколи не записував жодного повідомлення на підтримку її нинішньої кандидатури; навіть якщо вона мені подобається як особистість, політика України - не моя справа", – написав він. На з'їзді Батьківщини, на якому Юлію Тимошенко висунули кандидатом в президенти, показали фільм, де бразильський письменник нібито говорить, що саме Тимошенко "може керувати країною". https://espreso.tv/news/2019/01/23/quot ... aperechuye
А що може бути з економікою, коли до влади дориваються популісти, думаю, пояснювати не треба.