Додано: Чет 24 січ, 2019 10:59

freeze

Коли людина прямо каже:

"I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business"



то, як мінімум, не етично використовувати іншу людину у своїх політичних цілях без узгодження такого з цією людиною!