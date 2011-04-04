Додано: Чет 24 січ, 2019 11:17

kreuz



на налоговую скидку декларацию можно подавать до конца ГОДА.

обязательно чтобы договор был заключен с вами (а не с ребенком), и чтобы в платежных квитанциях тоже вы фигурировали как плательщик (а не он).

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