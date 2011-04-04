Местным властям запретили класть деньги на депозиты
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Шанс для депозитчиків:
Местным властям запретили класть деньги на депозиты
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:21
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:51
Сами то смотрели отрывок, показанный на съезде, или доверяете всему, что пишут специфические СМИ?
Где там хоть одно слово про поддержку Юли на выборах было? Там был отрывок из докфильма 2010 года, где Коэльо говорил, что ему нравится Юля. Он и сейчас это не отрицает.
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:59
freeze
Коли людина прямо каже:
"I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business"
то, як мінімум, не етично використовувати іншу людину у своїх політичних цілях без узгодження такого з цією людиною!
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:11
Так это двойник Коэльо говорил в фильме, показанной на съезде )))
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:17
kreuz
на налоговую скидку декларацию можно подавать до конца ГОДА.
обязательно чтобы договор был заключен с вами (а не с ребенком), и чтобы в платежных квитанциях тоже вы фигурировали как плательщик (а не он).
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Красно дякую усім. Я спецом себя в назначении вписал как плательщика со своим ПІБ+РНОКПП.
Или всё равно будет проблема из-за того, что Альфа через МАБ отправляет платёж от плательщика АТ "Альфа-Банк"? Хотя есть же от моего имени заява, на основании которой Альфа платит по дорученню...
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:49
В назнаяении платежа в такиз случаяз делательно указывать кто плательщик
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:45
Я туда всё втулил: за обучение кого на основании чего и от какого плательщика ))
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:47
Це популізм...можна тримати на поточних рахунках з відповідним % на залишок.
Постанова легко обходиться.
Гриценко...наш Президент
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