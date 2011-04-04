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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 380381382383>
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Шанс для депозитчиків:
Местным властям запретили класть деньги на депозиты
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... a-depozity
V2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:21

  kreuz написав:Так за обучение, оплаченное в 2019 г. декларацию подавать надо до 01/04/2020 г. или теперь другие сроки? Это в налоговом кодексе прописано?


В течении всего 2020 года
Правда может и тут что поменяли поправте тогда.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:51

  V2 написав:Відомий бразильський письменник Пауло Коельйо заявив, що не висловлювався на підтримку кандидата в президенти України Юлії Тимошенко
Про це він написав в Twitter.


Сами то смотрели отрывок, показанный на съезде, или доверяете всему, что пишут специфические СМИ?
Где там хоть одно слово про поддержку Юли на выборах было? Там был отрывок из докфильма 2010 года, где Коэльо говорил, что ему нравится Юля. Он и сейчас это не отрицает.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:59

freeze
Коли людина прямо каже:
"I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business"

то, як мінімум, не етично використовувати іншу людину у своїх політичних цілях без узгодження такого з цією людиною!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:11

  V2 написав:freeze
Коли людина прямо каже:
"I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business"

то, як мінімум, не етично використовувати іншу людину у своїх політичних цілях без узгодження такого з цією людиною!


Так это двойник Коэльо говорил в фильме, показанной на съезде )))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:17

kreuz

на налоговую скидку декларацию можно подавать до конца ГОДА.
обязательно чтобы договор был заключен с вами (а не с ребенком), и чтобы в платежных квитанциях тоже вы фигурировали как плательщик (а не он).
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:28

Re: Байки про банки і не тільки....

Красно дякую усім. Я спецом себя в назначении вписал как плательщика со своим ПІБ+РНОКПП.

Или всё равно будет проблема из-за того, что Альфа через МАБ отправляет платёж от плательщика АТ "Альфа-Банк"? Хотя есть же от моего имени заява, на основании которой Альфа платит по дорученню...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:49

  kreuz написав:Красно дякую усім. Я спецом себя в назначении вписал как плательщика со своим ПІБ+РНОКПП.

Или всё равно будет проблема из-за того, что Альфа через МАБ отправляет платёж от плательщика АТ "Альфа-Банк"? Хотя есть же от моего имени заява, на основании которой Альфа платит по дорученню...


В назнаяении платежа в такиз случаяз делательно указывать кто плательщик
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:45

  IMPRINTER написав:
  kreuz написав:Красно дякую усім. Я спецом себя в назначении вписал как плательщика со своим ПІБ+РНОКПП.

Или всё равно будет проблема из-за того, что Альфа через МАБ отправляет платёж от плательщика АТ "Альфа-Банк"? Хотя есть же от моего имени заява, на основании которой Альфа платит по дорученню...


В назнаяении платежа в такиз случаяз делательно указывать кто плательщик

Я туда всё втулил: за обучение кого на основании чего и от какого плательщика ))
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:47

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бачу певний Пишний позитив.


Развею эйфорию.
Минфин запретил держать средства громад на депозитах. Постановление родили сегодня.
Пишно жили, пишно здулись.

Це популізм...можна тримати на поточних рахунках з відповідним % на залишок.
Постанова легко обходиться.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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