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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Це популізм...можна тримати на поточних рахунках з відповідним % на залишок.
Постанова легко обходиться.


Або в крипті.
Перші прибутки від інвестиції у віртуальні гроші нині рахують у селі Єлизаветівка, на Дніпропетровщині.

Селяни на Дніпропетровщині стали власниками цифрових грошей
Навесні ТСН розповідала про цей експеримент: зі згоди громади сільський голова закупив криптовалюту і поклав її на рахунки селян. Що таке біткоїни, кардани та ефіріуми відтепер у Єлизаветівці знає кожен пенсіонер. Бо під новорічну ялинку селяни отримали реальні українські гроші, які вдалося заробити на криптовалюті. https://tsn.ua/tsikavinki/selo-na-dnipr ... 77736.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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