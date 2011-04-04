Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Квесторе_поверніться написав:Це популізм...можна тримати на поточних рахунках з відповідним % на залишок. Постанова легко обходиться.
Або в крипті.
Перші прибутки від інвестиції у віртуальні гроші нині рахують у селі Єлизаветівка, на Дніпропетровщині.
Селяни на Дніпропетровщині стали власниками цифрових грошей Навесні ТСН розповідала про цей експеримент: зі згоди громади сільський голова закупив криптовалюту і поклав її на рахунки селян. Що таке біткоїни, кардани та ефіріуми відтепер у Єлизаветівці знає кожен пенсіонер. Бо під новорічну ялинку селяни отримали реальні українські гроші, які вдалося заробити на криптовалюті. https://tsn.ua/tsikavinki/selo-na-dnipr ... 77736.html