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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:17

kreuz

на налоговую скидку декларацию можно подавать до конца ГОДА.
обязательно чтобы договор был заключен с вами (а не с ребенком), и чтобы в платежных квитанциях тоже вы фигурировали как плательщик (а не он).
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:28

Re: Байки про банки і не тільки....

Красно дякую усім. Я спецом себя в назначении вписал как плательщика со своим ПІБ+РНОКПП.

Или всё равно будет проблема из-за того, что Альфа через МАБ отправляет платёж от плательщика АТ "Альфа-Банк"? Хотя есть же от моего имени заява, на основании которой Альфа платит по дорученню...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:49

  kreuz написав:Красно дякую усім. Я спецом себя в назначении вписал как плательщика со своим ПІБ+РНОКПП.

Или всё равно будет проблема из-за того, что Альфа через МАБ отправляет платёж от плательщика АТ "Альфа-Банк"? Хотя есть же от моего имени заява, на основании которой Альфа платит по дорученню...


В назнаяении платежа в такиз случаяз делательно указывать кто плательщик
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:45

  IMPRINTER написав:
  kreuz написав:Красно дякую усім. Я спецом себя в назначении вписал как плательщика со своим ПІБ+РНОКПП.

Или всё равно будет проблема из-за того, что Альфа через МАБ отправляет платёж от плательщика АТ "Альфа-Банк"? Хотя есть же от моего имени заява, на основании которой Альфа платит по дорученню...


В назнаяении платежа в такиз случаяз делательно указывать кто плательщик

Я туда всё втулил: за обучение кого на основании чего и от какого плательщика ))
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:47

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бачу певний Пишний позитив.


Развею эйфорию.
Минфин запретил держать средства громад на депозитах. Постановление родили сегодня.
Пишно жили, пишно здулись.

Це популізм...можна тримати на поточних рахунках з відповідним % на залишок.
Постанова легко обходиться.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Це популізм...можна тримати на поточних рахунках з відповідним % на залишок.
Постанова легко обходиться.


Або в крипті.
Перші прибутки від інвестиції у віртуальні гроші нині рахують у селі Єлизаветівка, на Дніпропетровщині.

Селяни на Дніпропетровщині стали власниками цифрових грошей
Навесні ТСН розповідала про цей експеримент: зі згоди громади сільський голова закупив криптовалюту і поклав її на рахунки селян. Що таке біткоїни, кардани та ефіріуми відтепер у Єлизаветівці знає кожен пенсіонер. Бо під новорічну ялинку селяни отримали реальні українські гроші, які вдалося заробити на криптовалюті. https://tsn.ua/tsikavinki/selo-na-dnipr ... 77736.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бачу певний Пишний позитив.


Развею эйфорию.
Минфин запретил держать средства громад на депозитах. Постановление родили сегодня.
Пишно жили, пишно здулись.

Це популізм...можна тримати на поточних рахунках з відповідним % на залишок.
Постанова легко обходиться.


Це реакція на ті зловживання, які є останнім часом.
Місцеві бюджети завдяки децентралізації значно зросли. Проте, кошти кладуться на депозити і витрачаються в кінці року або переносяться на наступний.
Користі від цього мешканцям громад - 0.
Там, де місцева влада відповідальна, таких проблем немає.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:08

V2, а де ця постанова Кабміну лежить?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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