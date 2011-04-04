kreuz
на налоговую скидку декларацию можно подавать до конца ГОДА.
обязательно чтобы договор был заключен с вами (а не с ребенком), и чтобы в платежных квитанциях тоже вы фигурировали как плательщик (а не он).
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:17
kreuz
на налоговую скидку декларацию можно подавать до конца ГОДА.
обязательно чтобы договор был заключен с вами (а не с ребенком), и чтобы в платежных квитанциях тоже вы фигурировали как плательщик (а не он).
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Красно дякую усім. Я спецом себя в назначении вписал как плательщика со своим ПІБ+РНОКПП.
Или всё равно будет проблема из-за того, что Альфа через МАБ отправляет платёж от плательщика АТ "Альфа-Банк"? Хотя есть же от моего имени заява, на основании которой Альфа платит по дорученню...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:49
В назнаяении платежа в такиз случаяз делательно указывать кто плательщик
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:45
Я туда всё втулил: за обучение кого на основании чего и от какого плательщика ))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:47
Це популізм...можна тримати на поточних рахунках з відповідним % на залишок.
Постанова легко обходиться.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Або в крипті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:43
Це реакція на ті зловживання, які є останнім часом.
Місцеві бюджети завдяки децентралізації значно зросли. Проте, кошти кладуться на депозити і витрачаються в кінці року або переносяться на наступний.
Користі від цього мешканцям громад - 0.
Там, де місцева влада відповідальна, таких проблем немає.
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:08
V2, а де ця постанова Кабміну лежить?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 22:50
За словами Смолія, всі 77 банків, що працюють в країні, докапіталізовані і можуть працювати як з коштами населення, так і юридичних осіб.
При цьому він додав, що залишився один банк, який повинен докапіталізуватися на 611 млн грн до кінця березня за результатами стрес-тестування.
Глава НБУ повідомив, що вперше за останні п’ять років банківська система стає прибутковою.
https://news.finance.ua/ua/news/-/44271 ... v-ukrayini
про якого ізгоя згадує дідя?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 січ, 2019 23:03
Интересно как отразиться на гос банках запрет держать на депозитах средства громад ?
сегодня был в Укргазе, забирал часть долларового депозита и закидывал в другой банк на гривнедепозит, мне девочки сказали - "вернись,я все прощу"
Вообщем если открою гривнедепозит навалят плюшек))
если сумма от 100 кгрн +1% бонус за сумму и +1% специально замутят скреч карту
Короче выйдет
6-18 месяцев - 18% с выплатой в конце срока
6-18 месяцев - 17,7% с ежемесячной выплатой
Плюшки до конца января действуют.
Живите своим умом!
|