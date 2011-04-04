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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:если сумма от 100 кгрн +1% бонус за сумму и +1% специально замутят скреч карту


Скорее всего с уборщицей разговор был.
Стандартная тема - "+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців)" - висит новость на сайте мульйон лет.

0,5% она себе возьмет за услуги????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:23

  greenozon написав:За словами Смолія, всі 77 банків, що працюють в країні, докапіталізовані і можуть працювати як з коштами населення, так і юридичних осіб.

При цьому він додав, що залишився один банк, який повинен докапіталізуватися на 611 млн грн до кінця березня за результатами стрес-тестування.

Глава НБУ повідомив, що вперше за останні п’ять років банківська система стає прибутковою.

https://news.finance.ua/ua/news/-/44271 ... v-ukrayini

про якого ізгоя згадує дідя? :)

Та про Мегу ж наче. Вже кільканадцять разів тут смакували...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:41

Re: Байки про банки і не тільки....

Звідси
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