Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:16
zzzzzz написав:
если сумма от 100 кгрн +1% бонус за сумму и +1% специально замутят скреч карту
Скорее всего с уборщицей разговор был.
Стандартная тема - "+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців)" - висит новость на сайте мульйон лет.
0,5% она себе возьмет за услуги????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Повідомлень: 2827
З нами з: 23.11.14
Подякував: 589 раз.
Подякували: 357 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:23
greenozon написав:
За словами Смолія, всі 77 банків, що працюють в країні, докапіталізовані і можуть працювати як з коштами населення, так і юридичних осіб.
При цьому він додав, що залишився один банк, який повинен докапіталізуватися на 611 млн грн до кінця березня за результатами стрес-тестування.
Глава НБУ повідомив, що вперше за останні п’ять років банківська система стає прибутковою.
https://news.finance.ua/ua/news/-/44271 ... v-ukrayini
про якого ізгоя згадує дідя?
Та про Мегу ж наче. Вже кільканадцять разів тут смакували...
Промокод
на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ DIS87TV
kreuz
Повідомлень: 1290
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:41
Промокод
на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ DIS87TV
kreuz
Повідомлень: 1290
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:31
kreuz написав: greenozon написав:
За словами Смолія, всі 77 банків, що працюють в країні, докапіталізовані і можуть працювати як з коштами населення, так і юридичних осіб.
При цьому він додав, що залишився один банк, який повинен докапіталізуватися на 611 млн грн до кінця березня за результатами стрес-тестування.
Глава НБУ повідомив, що вперше за останні п’ять років банківська система стає прибутковою.
https://news.finance.ua/ua/news/-/44271 ... v-ukrayini
про якого ізгоя згадує дідя?
Та про Мегу ж наче. Вже кільканадцять разів тут смакували...
а с БИСом что?
J
Повідомлень: 4292
З нами з: 19.01.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 163 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:14
J написав: kreuz написав: greenozon написав:
За словами Смолія, всі 77 банків, що працюють в країні, докапіталізовані і можуть працювати як з коштами населення, так і юридичних осіб.
При цьому він додав, що залишився один банк, який повинен докапіталізуватися на 611 млн грн до кінця березня за результатами стрес-тестування.
Глава НБУ повідомив, що вперше за останні п’ять років банківська система стає прибутковою.
https://news.finance.ua/ua/news/-/44271 ... v-ukrayini
про якого ізгоя згадує дідя?
Та про Мегу ж наче. Вже кільканадцять разів тут смакували...
а с БИСом что?
Я его не пользую, за ним не слежу, но поиск в два клика даёт
результаты достаточной капитализации
. ПрОшу пана до читання!
Промокод
на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ DIS87TV
kreuz
Повідомлень: 1290
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:34
J написав:
а с БИСом что?
Спамить начал:
Продовжуємо дарувати подарунки! До 31 січня отримай 20,19% у гривні та додаткові +2,019% у валюті на нові депозити. Деталі 0800503005.
Даже не знаю кто слил мой номер.
MASolomko
Повідомлень: 662
З нами з: 08.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
242
206368
50
75185
18
18820