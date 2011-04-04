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zzzzzz написав:если сумма от 100 кгрн +1% бонус за сумму и +1% специально замутят скреч карту
Скорее всего с уборщицей разговор был. Стандартная тема - "+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців)" - висит новость на сайте мульйон лет.
0,5% она себе возьмет за услуги????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
zzzzzz написав:если сумма от 100 кгрн +1% бонус за сумму и +1% специально замутят скреч карту
Скорее всего с уборщицей разговор был. Стандартная тема - "+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців)" - висит новость на сайте мульйон лет.
0,5% она себе возьмет за услуги????
Вы правы, я ошибся за сумму свыше 100к +1,5 , это была описка. Суммарные ставки остались такие как я написал 18-17,7%
Ощад,Укргаз,Приват держат депозиты ОМС. Учитывая размеры банков больнее всего будет Укргазу.