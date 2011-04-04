банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%
Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 січ, 2019 18:31
банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%
Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина
Живите своим умом!
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