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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 382383384385>
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:31

банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%

Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:24

  zzzzzz написав:банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%

Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина

Це краще ніж ОВДП?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:21

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%

Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина

Це краще ніж ОВДП?

А налог - 18%.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Конечно, если покупать 1 гривневую бумагу то да.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:59

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%

Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина

Це краще ніж ОВДП?


Везде есть свои преимущества и недостатки. Пусть каждый решает для кого что лучше :)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:03

  zzzzzz написав:банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%

Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина

Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця. :shock:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:44

До опрацювання

https://bank.gov.ua/document/download?docId=86545201
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:47

  Квесторе_поверніться написав:https://bank.gov.ua/document/download?docId=86545201

Тама лише байки? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:07

  Квесторе_поверніться написав:,
Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця. :shock:

где тариф сайте?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:25

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://bank.gov.ua/document/download?docId=86545201

Тама лише байки? :wink:

Тут https://kurs.com.ua/novost/97880-nbu-proverit-ukrainskih-bankirov-na-adekvatnost/
трішки коментують.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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