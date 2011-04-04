банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%
Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 січ, 2019 18:31
банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%
Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина
Живите своим умом!
Додано: Нед 27 січ, 2019 19:24
Це краще ніж ОВДП?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 27 січ, 2019 21:21
Додано: Нед 27 січ, 2019 21:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Конечно, если покупать 1 гривневую бумагу то да.
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:59
Везде есть свои преимущества и недостатки. Пусть каждый решает для кого что лучше
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:03
Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:44
До опрацювання
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:47
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:07
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:25
Тут
трішки коментують.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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