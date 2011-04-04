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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:29
По картках
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Банк вначале пути.
Зато пенсу с порога дают 0,5 к ставке.
Как всегда - свои + и -.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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