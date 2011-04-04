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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 383384385386
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:22

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби
Офіційний портал 25.01.2019 http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 65564.html
Хто очолив рейтинг: Офіс визначив ТОП-100 найбільших платників податків за 2018 рік
........
9 банків:
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 3 123,9 млн грн
АТ "УКРЕКСІМБАНК" – 1 238,4млн грн
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" – 1 077,5 млн грн
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" – 859,3 млн грн
ПАТ"УКРСОЦБАНК" – 804,9 млн грн
ПАТ "ПУМБ" – 714,4 млн грн
АТ "УКРСИББАНК" – 546,3 млн грн
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – 546,2 млн грн
АБ "УКРГАЗБАНК" – 525,9 млн грн
........
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


бо рибу треба заманювати на живця здалеку, а потім підсакнути :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:45

  greenozon написав:
  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


бо рибу треба заманювати на живця здалеку, а потім підсакнути :)


нас не догонят :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:28

  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


Для ликвидации кассовых разрывов, заработка на карманные расходы или для поддержания штанов.
Выбирайте вариант на свой вкус. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:48

Re: Байки про банки і не тільки....

ТИХИЙ написав:Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби
Офіційний портал 25.01.2019 http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 65564.html
Хто очолив рейтинг: Офіс визначив ТОП-100 найбільших платників податків за 2018 рік
........
9 банків:
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 3 123,9 млн грн
АТ "УКРЕКСІМБАНК" – 1 238,4млн грн
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" – 1 077,5 млн грн
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" – 859,3 млн грн
ПАТ"УКРСОЦБАНК" – 804,9 млн грн
ПАТ "ПУМБ" – 714,4 млн грн
АТ "УКРСИББАНК" – 546,3 млн грн
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – 546,2 млн грн
АБ "УКРГАЗБАНК" – 525,9 млн грн
........

А ощад налоги на платит?
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:50

  Aps написав:
  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


Для ликвидации кассовых разрывов, заработка на карманные расходы или для поддержания штанов.
Выбирайте вариант на свой вкус. :)


-заработка на карманные расходы:300-500грн кэшбека в месяц?
а они перекрывают комиссию банка в 3-4% месячных??

-для поддержания штанов? допустим мне минимально необходимо 500долл в мес(типа пенсия) как я могу обеспечить такую сумму кредитными картами

я имею ввиду доход, а не пользование в течении грэйс-периода заемными средствами
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:56

  Aps написав:
  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


Для ликвидации кассовых разрывов, заработка на карманные расходы или для поддержания штанов.
Выбирайте вариант на свой вкус. :)

Тю, шо невидно, что он тойдарианец? На него эти джедайские фокусы не действуют :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Lazer88 написав:А ощад налоги на платит?

Ощад або тирить бабки (сотні справ в держ-реєстрі)
або як каже пишний робить активи токсичними :)
про які податки мова!
тут щоб собі на обід лишити пару ре
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05

  prodigy написав:
  Aps написав:
-для поддержания штанов? допустим мне минимально необходимо 500долл в мес(типа пенсия) как я могу обеспечить такую сумму кредитными картами

я имею ввиду доход,


Поддержание штанов это для тех у кого жизнь сплошной кассовый разрыв.
А заработок, то прибыль а не доход.
Aps
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