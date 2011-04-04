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Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби Офіційний портал 25.01.2019http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 65564.html Хто очолив рейтинг: Офіс визначив ТОП-100 найбільших платників податків за 2018 рік ........ 9 банків: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 3 123,9 млн грн АТ "УКРЕКСІМБАНК" – 1 238,4млн грн АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" – 1 077,5 млн грн ПАТ "АЛЬФА-БАНК" – 859,3 млн грн ПАТ"УКРСОЦБАНК" – 804,9 млн грн ПАТ "ПУМБ" – 714,4 млн грн АТ "УКРСИББАНК" – 546,3 млн грн ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – 546,2 млн грн АБ "УКРГАЗБАНК" – 525,9 млн грн ........
ТИХИЙ написав:Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби Офіційний портал 25.01.2019http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 65564.html Хто очолив рейтинг: Офіс визначив ТОП-100 найбільших платників податків за 2018 рік ........ 9 банків: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 3 123,9 млн грн АТ "УКРЕКСІМБАНК" – 1 238,4млн грн АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" – 1 077,5 млн грн ПАТ "АЛЬФА-БАНК" – 859,3 млн грн ПАТ"УКРСОЦБАНК" – 804,9 млн грн ПАТ "ПУМБ" – 714,4 млн грн АТ "УКРСИББАНК" – 546,3 млн грн ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – 546,2 млн грн АБ "УКРГАЗБАНК" – 525,9 млн грн ........