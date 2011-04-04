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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 384385386387>
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:22

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби
Офіційний портал 25.01.2019 http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 65564.html
Хто очолив рейтинг: Офіс визначив ТОП-100 найбільших платників податків за 2018 рік
........
9 банків:
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 3 123,9 млн грн
АТ "УКРЕКСІМБАНК" – 1 238,4млн грн
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" – 1 077,5 млн грн
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" – 859,3 млн грн
ПАТ"УКРСОЦБАНК" – 804,9 млн грн
ПАТ "ПУМБ" – 714,4 млн грн
АТ "УКРСИББАНК" – 546,3 млн грн
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – 546,2 млн грн
АБ "УКРГАЗБАНК" – 525,9 млн грн
........
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


бо рибу треба заманювати на живця здалеку, а потім підсакнути :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:45

  greenozon написав:
  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


бо рибу треба заманювати на живця здалеку, а потім підсакнути :)


нас не догонят :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:28

  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


Для ликвидации кассовых разрывов, заработка на карманные расходы или для поддержания штанов.
Выбирайте вариант на свой вкус. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:48

Re: Байки про банки і не тільки....

ТИХИЙ написав:Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби
Офіційний портал 25.01.2019 http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 65564.html
Хто очолив рейтинг: Офіс визначив ТОП-100 найбільших платників податків за 2018 рік
........
9 банків:
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 3 123,9 млн грн
АТ "УКРЕКСІМБАНК" – 1 238,4млн грн
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" – 1 077,5 млн грн
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" – 859,3 млн грн
ПАТ"УКРСОЦБАНК" – 804,9 млн грн
ПАТ "ПУМБ" – 714,4 млн грн
АТ "УКРСИББАНК" – 546,3 млн грн
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – 546,2 млн грн
АБ "УКРГАЗБАНК" – 525,9 млн грн
........

А ощад налоги на платит?
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:50

  Aps написав:
  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


Для ликвидации кассовых разрывов, заработка на карманные расходы или для поддержания штанов.
Выбирайте вариант на свой вкус. :)


-заработка на карманные расходы:300-500грн кэшбека в месяц?
а они перекрывают комиссию банка в 3-4% месячных??

-для поддержания штанов? допустим мне минимально необходимо 500долл в мес(типа пенсия) как я могу обеспечить такую сумму кредитными картами

я имею ввиду доход, а не пользование в течении грэйс-периода заемными средствами
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:56

  Aps написав:
  prodigy написав:вообще не понимаю, зачем кредитные карты


Для ликвидации кассовых разрывов, заработка на карманные расходы или для поддержания штанов.
Выбирайте вариант на свой вкус. :)

Тю, шо невидно, что он тойдарианец? На него эти джедайские фокусы не действуют :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Lazer88 написав:А ощад налоги на платит?

Ощад або тирить бабки (сотні справ в держ-реєстрі)
або як каже пишний робить активи токсичними :)
про які податки мова!
тут щоб собі на обід лишити пару ре
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05

  prodigy написав:
  Aps написав:
-для поддержания штанов? допустим мне минимально необходимо 500долл в мес(типа пенсия) как я могу обеспечить такую сумму кредитными картами

я имею ввиду доход,


Поддержание штанов это для тех у кого жизнь сплошной кассовый разрыв.
А заработок, то прибыль а не доход.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:22

Коллеги, поделитесь инфой или киньте ссылкой на претензионную работу с банком (в моём случае Мисто, подробности смотрите по ссылке на профильную ветку), который не выполняет свои обязательства по выплате процентов на вклады и самих вкладов после окончания срока их действия.

Со своей стороны сразу после первой невыплаты письменно обратился к банку с просьбой о выплате (копия обращения со штампом банка, номером и датой обращения, а также подписью принявшего сотрудника имеется), на что спустя месяц ответа не получил. Поэтому хочу составить новое письменное обращение, продублировав его по электропочте. Как правильно составить требование (в Законе "Про банки" искать или "Про фінансові послуги") к банку о выносе неисполненных обязательств на отдельный счёт, дающий НБУ основание считать банк проблемным? Открыт и к другим советам.

Заранее благодарю!
Востаннє редагувалось kreuz в Вів 29 січ, 2019 14:00, всього редагувалось 2 разів.
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