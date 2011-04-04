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Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби Офіційний портал 25.01.2019http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 65564.html Хто очолив рейтинг: Офіс визначив ТОП-100 найбільших платників податків за 2018 рік ........ 9 банків: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 3 123,9 млн грн АТ "УКРЕКСІМБАНК" – 1 238,4млн грн АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" – 1 077,5 млн грн ПАТ "АЛЬФА-БАНК" – 859,3 млн грн ПАТ"УКРСОЦБАНК" – 804,9 млн грн ПАТ "ПУМБ" – 714,4 млн грн АТ "УКРСИББАНК" – 546,3 млн грн ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – 546,2 млн грн АБ "УКРГАЗБАНК" – 525,9 млн грн ........
ТИХИЙ написав:Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби Офіційний портал 25.01.2019http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 65564.html Хто очолив рейтинг: Офіс визначив ТОП-100 найбільших платників податків за 2018 рік ........ 9 банків: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 3 123,9 млн грн АТ "УКРЕКСІМБАНК" – 1 238,4млн грн АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" – 1 077,5 млн грн ПАТ "АЛЬФА-БАНК" – 859,3 млн грн ПАТ"УКРСОЦБАНК" – 804,9 млн грн ПАТ "ПУМБ" – 714,4 млн грн АТ "УКРСИББАНК" – 546,3 млн грн ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – 546,2 млн грн АБ "УКРГАЗБАНК" – 525,9 млн грн ........
Коллеги, поделитесь инфой или киньте ссылкой на претензионную работу с банком (в моём случае Мисто, подробности смотрите по ссылке на профильную ветку), который не выполняет свои обязательства по выплате процентов на вклады и самих вкладов после окончания срока их действия.
Со своей стороны сразу после первой невыплаты письменно обратился к банку с просьбой о выплате (копия обращения со штампом банка, номером и датой обращения, а также подписью принявшего сотрудника имеется), на что спустя месяц ответа не получил. Поэтому хочу составить новое письменное обращение, продублировав его по электропочте. Как правильно составить требование (в Законе "Про банки" искать или "Про фінансові послуги") к банку о выносе неисполненных обязательств на отдельный счёт, дающий НБУ основание считать банк проблемным? Открыт и к другим советам.
Заранее благодарю!
Востаннє редагувалось kreuz в Вів 29 січ, 2019 14:00, всього редагувалось 2 разів.
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