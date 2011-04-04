Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
kreuz написав:Коллеги, поделитесь инфой или киньте ссылкой на претензионную работу с банком (в моём случае Мисто, подробности смотрите по ссылке на профильную ветку), который не выполняет свои обязательства по выплате процентов на вклады и самих вкладов после окончания срока их действия.
Со своей стороны сразу после первой невыплаты письменно обратился к банку с просьбой о выплате (копия обращения со штампом банка, номером и датой обращения, а также подписью принявшего сотрудника имеется), на что спустя месяц ответа не получил. Поэтому хочу составить новое письменное обращение, продублировав его по электропочте. Как правильно составить требование (в Законе "Про банки" искать или "Про фінансові послуги") к банку о выносе неисполненных обязательств на отдельный счёт, дающий НБУ основание считать банк проблемным? Открыт и к другим советам.
Заранее благодарю!
Зразу в Суд не хочете звернутись?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
kreuz написав:Коллеги, поделитесь инфой или киньте ссылкой на претензионную работу с банком (в моём случае Мисто, подробности смотрите по ссылке на профильную ветку), который не выполняет свои обязательства по выплате процентов на вклады и самих вкладов после окончания срока их действия.
Со своей стороны сразу после первой невыплаты письменно обратился к банку с просьбой о выплате (копия обращения со штампом банка, номером и датой обращения, а также подписью принявшего сотрудника имеется), на что спустя месяц ответа не получил. Поэтому хочу составить новое письменное обращение, продублировав его по электропочте. Как правильно составить требование (в Законе "Про банки" искать или "Про фінансові послуги") к банку о выносе неисполненных обязательств на отдельный счёт, дающий НБУ основание считать банк проблемным? Открыт и к другим советам.
Заранее благодарю!
Зразу в Суд не хочете звернутись?
Хочу перед тим аргументовано на них наїхати з вимогою пені згідно договору, віднесенням боргу на окремий рахунок для проблемності від НБУ та якими там ще за Цивільним кодексом належних мені компенсацій. Перше моє звернення було зам'яке, тому тепер хочу нажахати. Ну а як уже не вийде, то можно кількома клієнтами зголоситися на колективний позов. Поки що десь так.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
prodigy написав:-заработка на карманные расходы:300-500грн кэшбека в месяц? а они перекрывают комиссию банка в 3-4% месячных??
О какой комиссии банка речь не ясно, а заработок от кешбека бывает периодически побольше, иногда в несколько раз
комиссия ежемесячная при выдачи кредита
Если речь о кредитке, то весь смысл ее использования - в том, чтобы быть в грейсе, а значит комиссий никаких (или почти никаких, копеечные оплаты за всякие там смс-инфо или абонку). Если кредитку использовать как альтернативу потребительскому кредиту, то смысл тоже может быть - кредитка, как правило, выходит дешевле, но тут уже речь о относительной экономии, а не о доходе
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.