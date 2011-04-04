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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 384385386387
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:-заработка на карманные расходы:300-500грн кэшбека в месяц?
а они перекрывают комиссию банка в 3-4% месячных??

О какой комиссии банка речь не ясно, а заработок от кешбека бывает периодически побольше, иногда в несколько раз
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:08

  kreuz написав:Коллеги, поделитесь инфой или киньте ссылкой на претензионную работу с банком (в моём случае Мисто, подробности смотрите по ссылке на профильную ветку), который не выполняет свои обязательства по выплате процентов на вклады и самих вкладов после окончания срока их действия.

Со своей стороны сразу после первой невыплаты письменно обратился к банку с просьбой о выплате (копия обращения со штампом банка, номером и датой обращения, а также подписью принявшего сотрудника имеется), на что спустя месяц ответа не получил. Поэтому хочу составить новое письменное обращение, продублировав его по электропочте. Как правильно составить требование (в Законе "Про банки" искать или "Про фінансові послуги") к банку о выносе неисполненных обязательств на отдельный счёт, дающий НБУ основание считать банк проблемным? Открыт и к другим советам.

Заранее благодарю!

Зразу в Суд не хочете звернутись?
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:18

  Faceless написав:
  prodigy написав:-заработка на карманные расходы:300-500грн кэшбека в месяц?
а они перекрывают комиссию банка в 3-4% месячных??

О какой комиссии банка речь не ясно, а заработок от кешбека бывает периодически побольше, иногда в несколько раз


комиссия ежемесячная при выдачи кредита
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:20

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Коллеги, поделитесь инфой или киньте ссылкой на претензионную работу с банком (в моём случае Мисто, подробности смотрите по ссылке на профильную ветку), который не выполняет свои обязательства по выплате процентов на вклады и самих вкладов после окончания срока их действия.

Со своей стороны сразу после первой невыплаты письменно обратился к банку с просьбой о выплате (копия обращения со штампом банка, номером и датой обращения, а также подписью принявшего сотрудника имеется), на что спустя месяц ответа не получил. Поэтому хочу составить новое письменное обращение, продублировав его по электропочте. Как правильно составить требование (в Законе "Про банки" искать или "Про фінансові послуги") к банку о выносе неисполненных обязательств на отдельный счёт, дающий НБУ основание считать банк проблемным? Открыт и к другим советам.

Заранее благодарю!

Зразу в Суд не хочете звернутись?

Хочу перед тим аргументовано на них наїхати з вимогою пені згідно договору, віднесенням боргу на окремий рахунок для проблемності від НБУ та якими там ще за Цивільним кодексом належних мені компенсацій. Перше моє звернення було зам'яке, тому тепер хочу нажахати. Ну а як уже не вийде, то можно кількома клієнтами зголоситися на колективний позов. Поки що десь так.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:21

  prodigy написав:комиссия ежемесячная при выдачи кредита

Нет никакой комиссии по картам при выдаче! Или мы о разных вещах говорим...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:21

  Aps написав:
  prodigy написав:
  Aps написав:
-для поддержания штанов? допустим мне минимально необходимо 500долл в мес(типа пенсия) как я могу обеспечить такую сумму кредитными картами

я имею ввиду доход,


Поддержание штанов это для тех у кого жизнь сплошной кассовый разрыв.
А заработок, то прибыль а не доход.


понятно, кредитные карты для нищебродов :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:22

  prodigy написав:
  Faceless написав:
  prodigy написав:-заработка на карманные расходы:300-500грн кэшбека в месяц?
а они перекрывают комиссию банка в 3-4% месячных??

О какой комиссии банка речь не ясно, а заработок от кешбека бывает периодически побольше, иногда в несколько раз


комиссия ежемесячная при выдачи кредита

Если речь о кредитке, то весь смысл ее использования - в том, чтобы быть в грейсе, а значит комиссий никаких (или почти никаких, копеечные оплаты за всякие там смс-инфо или абонку).
Если кредитку использовать как альтернативу потребительскому кредиту, то смысл тоже может быть - кредитка, как правило, выходит дешевле, но тут уже речь о относительной экономии, а не о доходе
Faceless
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