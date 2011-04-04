Додано: Вів 29 січ, 2019 14:38

kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: kreuz написав: Коллеги, поделитесь инфой или киньте ссылкой на претензионную работу с банком (в моём случае Мисто, подробности смотрите по ссылке на профильную



Со своей стороны сразу после первой невыплаты письменно обратился к банку с просьбой о выплате (копия обращения со штампом банка, номером и датой обращения, а также подписью принявшего сотрудника имеется), на что спустя месяц ответа не получил. Поэтому хочу составить новое письменное обращение, продублировав его по электропочте. Как правильно составить требование (в Законе "Про банки" искать или "Про фінансові послуги") к банку о выносе неисполненных обязательств на отдельный счёт, дающий НБУ основание считать банк проблемным? Открыт и к другим советам.



Заранее благодарю! Коллеги, поделитесь инфой или киньте ссылкой на претензионную работу с банком (в моём случае, подробности смотрите по ссылке на профильную ветку ), который не выполняет свои обязательства по выплате процентов на вклады и самих вкладов после окончания срока их действия.Со своей стороны сразу после первой невыплаты письменно обратился к банку с просьбой о выплате (копия обращения со штампом банка, номером и датой обращения, а также подписью принявшего сотрудника имеется), на что спустя месяц ответа не получил. Поэтому хочу составить новое письменное обращение, продублировав его по электропочте. Как правильно составить требование (в Законе "Про банки" искать или "Про фінансові послуги") к банку о выносе неисполненных обязательств на отдельный счёт, дающий НБУ основание считать банк проблемным? Открыт и к другим советам.Заранее благодарю!

Зразу в Суд не хочете звернутись? Зразу в Суд не хочете звернутись?

Хочу перед тим аргументовано на них наїхати з вимогою пені згідно договору, віднесенням боргу на окремий рахунок для проблемності від НБУ та якими там ще за Цивільним кодексом належних мені компенсацій. Перше моє звернення було зам'яке, тому тепер хочу нажахати. Ну а як уже не вийде, то можно кількома клієнтами зголоситися на колективний позов. Поки що десь так. Хочу перед тим аргументовано на них наїхати з вимогою пені згідно договору, віднесенням боргу на окремий рахунок для проблемності від НБУ та якими там ще за Цивільним кодексом належних мені компенсацій. Перше моє звернення було зам'яке, тому тепер хочу нажахати. Ну а як уже не вийде, то можно кількома клієнтами зголоситися на колективний позов. Поки що десь так.

1. Не понятна Ваша цель. Нажахати и наехать, это не выход. Если есть основание обращайтесь в суд, но для начала определитесь с предметом и основанием иска. Что с телом депозита? Какой порядок выплаты процентов? Почему Вы обращаетесьв выплате, когда получение процентов Ваше право? Зачем обращаться в банк с новым письменным обращением, когда он (банк) игнорирует предыдущие? Т.е поставьте для себя конкретную цель и результат, который Вы хотите получить. От этого будет зависеть Ваш алгоритм действий.2."віднесенням боргу на окремий рахунок для проблемності від НБУ" и "то можно кількома клієнтами зголоситися на колективний позов" - это полная ерунда. Если это только частная ситуация, это один момент, а если банк проблемный то Ваше обращение не играет никакой роли в принятии решения об отнесении фин.учреждения к проблемным и дальнейшим действиям НБУ и ФГВФЛ. Что касается коллективных исков, то если кратко- у нас такого нет.