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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:38
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
Коллеги, поделитесь инфой или киньте ссылкой на претензионную работу с банком (в моём случае Мисто
, подробности смотрите по ссылке на профильную ветку
), который не выполняет свои обязательства по выплате процентов на вклады и самих вкладов после окончания срока их действия.
Со своей стороны сразу после первой невыплаты письменно обратился к банку с просьбой о выплате (копия обращения со штампом банка, номером и датой обращения, а также подписью принявшего сотрудника имеется), на что спустя месяц ответа не получил. Поэтому хочу составить новое письменное обращение, продублировав его по электропочте. Как правильно составить требование (в Законе "Про банки" искать или "Про фінансові послуги") к банку о выносе неисполненных обязательств на отдельный счёт, дающий НБУ основание считать банк проблемным? Открыт и к другим советам.
Заранее благодарю!
Зразу в Суд не хочете звернутись?
Хочу перед тим аргументовано на них наїхати з вимогою пені згідно договору, віднесенням боргу на окремий рахунок для проблемності від НБУ та якими там ще за Цивільним кодексом належних мені компенсацій. Перше моє звернення було зам'яке, тому тепер хочу нажахати. Ну а як уже не вийде, то можно кількома клієнтами зголоситися на колективний позов. Поки що десь так.
1. Не понятна Ваша цель. Нажахати и наехать, это не выход. Если есть основание обращайтесь в суд, но для начала определитесь с предметом и основанием иска. Что с телом депозита? Какой порядок выплаты процентов? Почему Вы обращаетесь с просьбой
в выплате, когда получение процентов Ваше право? Зачем обращаться в банк с новым письменным обращением, когда он (банк) игнорирует предыдущие? Т.е поставьте для себя конкретную цель и результат, который Вы хотите получить. От этого будет зависеть Ваш алгоритм действий.
2."віднесенням боргу на окремий рахунок для проблемності від НБУ" и "то можно кількома клієнтами зголоситися на колективний позов" - это полная ерунда. Если это только частная ситуация, это один момент, а если банк проблемный то Ваше обращение не играет никакой роли в принятии решения об отнесении фин.учреждения к проблемным и дальнейшим действиям НБУ и ФГВФЛ. Что касается коллективных исков, то если кратко- у нас такого нет.
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YKK
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:36
prodigy написав:
Комиссия за снятие кредитных средств
В кассе свого банка 4% (минимум 20 грн)
Вы серьёзно или прикалываетесь?
Да почти никто ту наличку не снимает никогда из местных форумчан. Используются безналичные торговые операции, для чего в общем-то большинство кредиток и предназначено... Поэтому комиссиия 0 или 0,0001% в пределах льготного периода. Ну или 0,01% на крайний случай.
И вообще - что вы так зациклились на наличке?
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 29 січ, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:38
Vorlon написав:
Да почти никто ту наличку не снимает никогда!
Еще как снимают,"аж гай шумить"
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Faceless
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:39
Faceless
Ну я имел в виду форумчан, добавил в ответ...
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Vorlon
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:49
YKK
Цель простая: добиться исполнения банком обязательств по выплате процентов по вкладам, либо статуса проблемного от НБУ (согл. ст. 75, п. 2 ЗУ "О банках") на основании неисполнения банком своих обязательств. Вклады мои пока действующие, но есть и другие клиенты, срок у которых истёк. Проблема носит массовый характер, местное отделение ссылается на расследование в отношении бывшего начальника отделения, поэтому ничего никому не платит. Смотрите подробности по ссылке: viewtopic.php?p=4537689#p4537689
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kreuz
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:32
Vorlon написав: prodigy написав:
Комиссия за снятие кредитных средств
В кассе свого банка 4% (минимум 20 грн)
Вы серьёзно или прикалываетесь?
Да почти никто ту наличку не снимает никогда из местных форумчан. Используются безналичные торговые операции, для чего в общем-то большинство кредиток и предназначено... Поэтому комиссиия 0 или 0,0001% в пределах льготного периода. Ну или 0,01% на крайний случай.
И вообще - что вы так зациклились на наличке?
не нервничайте. это обычный троллинг.
единственно что мне осталось не понятным - как снимая наличку можно получить кышмыш
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mephala
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:39
По Гороховскому: банда кассиров АТБ через свои ПОСы обналичивает средства и получает кешбек
Также банды на заправках и т.п.
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demichh
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:24
demichh написав:
По Гороховскому: банда кассиров АТБ через свои ПОСы обналичивает средства и получает кешбек
Также банды на заправках и т.п.
А в барах-ресторанах, там у многих КБ-5%...почему про них молчат?
Там када клиент под мухой мона вааще мульёнами ворочать
... делайте хоть что-нибудь!
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