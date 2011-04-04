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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:56

  Гурман написав:
  lubopytnaya написав:Люди, дайте, пожалуйста, ссылку на табличку с процентными ставками.
Я её сохранила, но не помню где :?

http://far.pp.ua/banks/deposits.html


по ходу вона закинута і досить давно не оновлялась

я перейшов на таблиці від фінансів і мінфіну (лінки вище давав)
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:04

  Vorlon написав:
  prodigy написав:Комиссия за снятие кредитных средств
В кассе свого банка 4% (минимум 20 грн)

Вы серьёзно или прикалываетесь? :shock: Да почти никто ту наличку не снимает никогда из местных форумчан. Используются безналичные торговые операции, для чего в общем-то большинство кредиток и предназначено... Поэтому комиссиия 0 или 0,0001% в пределах льготного периода. Ну или 0,01% на крайний случай.

И вообще - что вы так зациклились на наличке? :?


просто ищу "подводные камни"...банк дает деньги на грейс-период (40-50дней) и ничего на этом не зарабатывает? какие-то платы всё-равно есть?
100грн в мес или 300 грн в мес за обслуживание карты
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