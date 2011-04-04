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prodigy написав:Комиссия за снятие кредитных средств В кассе свого банка 4% (минимум 20 грн)
Вы серьёзно или прикалываетесь? Да почти никто ту наличку не снимает никогда из местных форумчан. Используются безналичные торговые операции, для чего в общем-то большинство кредиток и предназначено... Поэтому комиссиия 0 или 0,0001% в пределах льготного периода. Ну или 0,01% на крайний случай.
И вообще - что вы так зациклились на наличке?
просто ищу "подводные камни"...банк дает деньги на грейс-период (40-50дней) и ничего на этом не зарабатывает? какие-то платы всё-равно есть? 100грн в мес или 300 грн в мес за обслуживание карты
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