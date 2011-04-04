Додано: Вів 29 січ, 2019 21:05

MASolomko



Универсальная есть с 2010г



а если клиент хитер и никак не выпадает из грейса, то ему впаривают какой-то левый штраф и он начинает портить себе кровь, чтобы доказать, что он не осел



мне кажется, что все эти карты бесполезный гемор и не стоят внимания

тем более когда человек не нуждается в деньгах

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.