Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
prodigy написав:Комиссия за снятие кредитных средств В кассе свого банка 4% (минимум 20 грн)
Вы серьёзно или прикалываетесь? Да почти никто ту наличку не снимает никогда из местных форумчан. Используются безналичные торговые операции, для чего в общем-то большинство кредиток и предназначено... Поэтому комиссиия 0 или 0,0001% в пределах льготного периода. Ну или 0,01% на крайний случай.
И вообще - что вы так зациклились на наличке?
просто ищу "подводные камни"...банк дает деньги на грейс-период (40-50дней) и ничего на этом не зарабатывает? какие-то платы всё-равно есть? 100грн в мес или 300 грн в мес за обслуживание карты
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
их хватает, но у каждого банка они свои и достаточно подробно рассмотрены на соответств. ветках банков и есть 146% возможности остаться клиенту таки сухим и с полною торбынкою профита Пожалуй самая простая и прозрачная в обслуживании Таськина Б5. Только с порога потребуйте не подключать страховку см. Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
prodigy написав:просто ищу "подводные камни"...банк дает деньги на грейс-период (40-50дней) и ничего на этом не зарабатывает?
Основной доход банков -- кредитные продукты. У банка есть надежда, что ты вылезешь из грейсового периода (потратишь больше, чем сможешь отдать к расчётной дате) и с момента действия грейсового периода тебе насчитают проценты за использование кредитных средств. Также оплачивая платёжной картой банк получает 1,9% от стоимости покупки.
prodigy написав:какие-то платы всё-равно есть?
В каждом банке есть свои тонкости. Для познания азов оформи кредитную карту monobank, Универсальную от Привата или А-банка и вперёд.
clientage написав:Пожалуй самая простая и прозрачная в обслуживании Таськина Б5.
А что с погашением кредитки В5? Разве не СЭПом придётся делать? Разве не проще выбрать карту, где погашение авторизацией остатка?
MASolomko написав:А что с погашением кредитки В5? Разве не СЭПом придётся делать? Разве не проще выбрать карту, где погашение авторизацией остатка?
Спасибо за вопрос Меня точно СЭП не напрягает, а только радует Нал точно будет меня реально напрягать А вот "погашение авторизацией остатка", т.е. манисендом, причем манисенд именно от эмитента (в не сторонний) есть у немногих банков. И у... Таськи (как и у Мони, бегемота) он тоже есть. Ток нуна научиться им пользоваться