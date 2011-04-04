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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:56

  Гурман написав:
  lubopytnaya написав:Люди, дайте, пожалуйста, ссылку на табличку с процентными ставками.
Я её сохранила, но не помню где :?

http://far.pp.ua/banks/deposits.html


по ходу вона закинута і досить давно не оновлялась

я перейшов на таблиці від фінансів і мінфіну (лінки вище давав)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:04

  Vorlon написав:
  prodigy написав:Комиссия за снятие кредитных средств
В кассе свого банка 4% (минимум 20 грн)

Вы серьёзно или прикалываетесь? :shock: Да почти никто ту наличку не снимает никогда из местных форумчан. Используются безналичные торговые операции, для чего в общем-то большинство кредиток и предназначено... Поэтому комиссиия 0 или 0,0001% в пределах льготного периода. Ну или 0,01% на крайний случай.

И вообще - что вы так зациклились на наличке? :?


просто ищу "подводные камни"...банк дает деньги на грейс-период (40-50дней) и ничего на этом не зарабатывает? какие-то платы всё-равно есть?
100грн в мес или 300 грн в мес за обслуживание карты
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:просто ищу "подводные камни"...

их хватает, но у каждого банка они свои
и достаточно подробно рассмотрены на соответств. ветках банков
и есть 146% возможности :) остаться клиенту таки сухим и с полною торбынкою профита
Пожалуй самая простая и прозрачная в обслуживании Таськина Б5. Только с порога потребуйте не подключать страховку :)
см. Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:53

  prodigy написав:... какие-то платы всё-равно есть?
100грн в мес или 300 грн в мес за обслуживание карты

Платить банку за кредитку :shock: вы шутите! Тут все соревнуются как что-то "заработать" на них.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:просто ищу "подводные камни"...банк дает деньги на грейс-период (40-50дней) и ничего на этом не зарабатывает?
Основной доход банков -- кредитные продукты. У банка есть надежда, что ты вылезешь из грейсового периода (потратишь больше, чем сможешь отдать к расчётной дате) и с момента действия грейсового периода тебе насчитают проценты за использование кредитных средств.
Также оплачивая платёжной картой банк получает 1,9% от стоимости покупки.

  prodigy написав:какие-то платы всё-равно есть?
В каждом банке есть свои тонкости.
Для познания азов оформи кредитную карту monobank, Универсальную от Привата или А-банка и вперёд.

  clientage написав:Пожалуй самая простая и прозрачная в обслуживании Таськина Б5.
А что с погашением кредитки В5? Разве не СЭПом придётся делать? Разве не проще выбрать карту, где погашение авторизацией остатка?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:00

  Smitten написав:
  prodigy написав:... какие-то платы всё-равно есть?
100грн в мес или 300 грн в мес за обслуживание карты

Платить банку за кредитку :shock: вы шутите! Тут все соревнуются как что-то "заработать" на них.


в том то и дело, что слишком много телодвижений из-за 300-350 грн кэшбека

даже если у вас 5 карт-все равно только 50 евро профита
а потом поехал продал доллары, чтобы закрыться до конца грейса и уже профит стал только 40евро

мне кажется это пустые хлопоты
лучше на валютных качелях кататься:
долл/грн/долл


уж точно больше 50 евро в месяц
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:05

MASolomko

Универсальная есть с 2010г

а если клиент хитер и никак не выпадает из грейса, то ему впаривают какой-то левый штраф и он начинает портить себе кровь, чтобы доказать, что он не осел

мне кажется, что все эти карты бесполезный гемор и не стоят внимания
тем более когда человек не нуждается в деньгах
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:тем более когда человек не нуждается в деньгах


Оце я розумію підхід до життя!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  MASolomko написав:А что с погашением кредитки В5? Разве не СЭПом придётся делать? Разве не проще выбрать карту, где погашение авторизацией остатка?
Спасибо за вопрос :)
Меня точно СЭП не напрягает, а только радует
Нал точно будет меня реально напрягать
А вот "погашение авторизацией остатка", т.е. манисендом, причем манисенд именно от эмитента (в не сторонний) есть у немногих банков. И у... Таськи (как и у Мони, бегемота) он тоже есть. Ток нуна научиться им пользоваться :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:а если клиент хитер и никак не выпадает из грейса, то ему впаривают какой-то левый штраф и он начинает портить себе кровь...
Тут полфорума, если не весомая его часть не только не выпадает из грейса, но ещё кэшбек умудряется рубить и при чём так неплохо. Им тогда какое наказание грозит? :D

  prodigy написав:мне кажется, что все эти карты бесполезный гемор и не стоят внимания
Ну, смотря какую карту оформлять ;)

  clientage написав:Меня точно СЭП не напрягает, а только радует...
Вы, как Батька, сказали делать — часть форума и делает.
В любом случае Тася мне кредитную линию не доверяет. Так что наслаждаемся только блюдами из входных СЭПов для Вики.
MASolomko
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