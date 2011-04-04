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Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов. Об этом рассказала гендиректор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.
V2 написав:Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов. Об этом рассказала гендиректор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.