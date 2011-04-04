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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:47

Re: Байки про банки і не тільки....

Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов. Об этом рассказала гендиректор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.

"Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций", - сказала она.
https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... m-platejam
V2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:12

  V2 написав:Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов. Об этом рассказала гендиректор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.

"Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций", - сказала она.
https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... m-platejam


Не знаю, что имела в виду эта пани, но или фейк, или переврали журналисты. Нет нигде первоисточника, и выглядит бредом.
freeze
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