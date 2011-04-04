"Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций", - сказала она.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 09:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов. Об этом рассказала гендиректор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.
"Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций", - сказала она.
Додано: Сер 30 січ, 2019 10:12
Не знаю, что имела в виду эта пани, но или фейк, или переврали журналисты. Нет нигде первоисточника, и выглядит бредом.
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:12
В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждений.
По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга НБУ отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $68,1 млн и 11,8 млн евро.
При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.
Эти данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
+50грн !
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Есть ли смысл сейчас вкладываться в грн или с учетом множества рисков лучше не рисковать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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