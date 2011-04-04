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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 389390391392>
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:10

Квесторе_поверніться
а ГДЕ СТОЛБИТЬСЯ, ГДЕ?
АБАНК,Глобус, Мега, РВС,где еще?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Сер 30 січ, 2019 15:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:13

  freeze написав:
  V2 написав:Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов. Об этом рассказала гендиректор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.

"Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций", - сказала она.
https://finance.liga.net/bank/novosti/u ... m-platejam


Не знаю, что имела в виду эта пани, но или фейк, или переврали журналисты. Нет нигде первоисточника, и выглядит бредом.


1. "Буквально вчера мы получили статистику" - тобто, думаю, свіжа внутрішня статистика Мастеркард. Де це першоджерело мали публікувати?
2. "рассказала гендиректор Mastercard Europe" - ставите під сумнів слова гендиректора Mastercard Europe? :)
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:15

  Oleg_Sa написав:Квесторе_поверніться
а ГДЕ СТОЛБИТЬСЯ, ГДЕ?
АБАНК,Глобус, Мега, РВС,Земельний, Коминвест, где еще?


Моно (поповнення в місяць в сумі вкладу), Укргаз (дозволяє поповнювати певний період)...
Щодо Абанку - були прецеденти, коли поповнення обмежували сумою вкладу, а потім забороняли взагалі.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:27

  V2 написав:1. "Буквально вчера мы получили статистику" - тобто, думаю, свіжа внутрішня статистика Мастеркард. Де це першоджерело мали публікувати?


Откуда она взяла статистику от Виза, в порядке помощи конкурентам те им по внутренним каналам подкидывают информацию?

  V2 написав:2. "рассказала гендиректор Mastercard Europe" - ставите під сумнів слова гендиректора Mastercard Europe?


Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики.
Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария.
Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:45

  V2 написав:Моно (поповнення в місяць в сумі вкладу)

Если застолбиться прямо в Универсалбанке то пополнение без ограничений
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  freeze написав:США

Ну если в США даже чиповые карты в диковинку, то вполне может быть...
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:01

Re: Байки про банки і не тільки....

freeze написав:Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?

Здається, що скоріше мали на увазі не абсолютну кількість транзакцій, а наприклад, відсоток зростання від попереднього року. Цілком могли обігнати вищевказані країни.
А журналісти вони такі))
Ми ж у 2016р займали перше місце у Європі за темпами збільшення електромобілів і це факт, бо раніше їх практично не було)).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:02

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:протистояння - Тимошенко потрібно припинити раз і назавжди

Ви вірите, що ВАНА може заспокоїтись?!

Це солодке слово влада...в опозиції Вона працює неефективно.
А на посаду Президента старі гріхи вже не повинні би пущать.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:05

  Oleg_Sa написав:Квесторе_поверніться
а ГДЕ СТОЛБИТЬСЯ, ГДЕ?
АБАНК,Глобус, Мега, РВС,где еще?

В Львові ще можна.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  stryzhko написав:
freeze написав:Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?

Здається, що скоріше мали на увазі не абсолютну кількість транзакцій, а наприклад, відсоток зростання від попереднього року. Цілком могли обігнати вищевказані країни.
А журналісти вони такі))
Ми ж у 2016р займали перше місце у Європі за темпами збільшення електромобілів і це факт, бо раніше їх практично не було)).


Но это уже совсем другая история )))
freeze
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