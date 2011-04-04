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V2 написав:Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов. Об этом рассказала гендиректор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.
Не знаю, что имела в виду эта пани, но или фейк, или переврали журналисты. Нет нигде первоисточника, и выглядит бредом.
1. "Буквально вчера мы получили статистику" - тобто, думаю, свіжа внутрішня статистика Мастеркард. Де це першоджерело мали публікувати? 2. "рассказала гендиректор Mastercard Europe" - ставите під сумнів слова гендиректора Mastercard Europe?
V2 написав:1. "Буквально вчера мы получили статистику" - тобто, думаю, свіжа внутрішня статистика Мастеркард. Де це першоджерело мали публікувати?
Откуда она взяла статистику от Виза, в порядке помощи конкурентам те им по внутренним каналам подкидывают информацию?
V2 написав:2. "рассказала гендиректор Mastercard Europe" - ставите під сумнів слова гендиректора Mastercard Europe?
Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики. Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария. Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?
freeze написав:Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?
Здається, що скоріше мали на увазі не абсолютну кількість транзакцій, а наприклад, відсоток зростання від попереднього року. Цілком могли обігнати вищевказані країни. А журналісти вони такі)) Ми ж у 2016р займали перше місце у Європі за темпами збільшення електромобілів і це факт, бо раніше їх практично не було)).
Квесторе_поверніться написав:протистояння - Тимошенко потрібно припинити раз і назавжди
Ви вірите, що ВАНА може заспокоїтись?!
Це солодке слово влада...в опозиції Вона працює неефективно. А на посаду Президента старі гріхи вже не повинні би пущать.
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Oleg_Sa написав:Квесторе_поверніться а ГДЕ СТОЛБИТЬСЯ, ГДЕ? АБАНК,Глобус, Мега, РВС,где еще?
В Львові ще можна.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
freeze написав:Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?
Здається, що скоріше мали на увазі не абсолютну кількість транзакцій, а наприклад, відсоток зростання від попереднього року. Цілком могли обігнати вищевказані країни. А журналісти вони такі)) Ми ж у 2016р займали перше місце у Європі за темпами збільшення електромобілів і це факт, бо раніше їх практично не було)).