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stryzhko написав:Здається, що скоріше мали на увазі не абсолютну кількість транзакцій, а наприклад, відсоток зростання від попереднього року. Цілком могли обігнати вищевказані країни.
Вряд ли. Мы вполне можем претендовать на высокие места, по крайней мере, по количеству NFC транзакций, относительно общего количества транзакций. Абсолютный результат, как он преподнесен, тоже вполне могу допустить. Дело в том, что у нас не получила массового развития оплата в реальной торговой сети через интернет. Эта ниша оказалась свободной.
freeze написав:Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики. Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария. Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?
Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард. И если в тех же США и Канаде они не получили особой популярности, то в Европе очень даже, особенно в Великобритании (были статьи, что почти каждая вторая операция бесконтактная), Польше. В Украине в прошлом году был просто взрывной рост по таким платежам - https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/n ... ine/#_ftn1
Румынию назвали 5й в таком рейтинге - у Мастеркард есть такая новость. Когда в Киеве запустили оплату метро по бесконтакту, он был одним из нескольких городов мире, где это доступно. К тому же я подозреваю что речь не о абсолютном количестве операций, а о их %. Так что в принципе, статистика вполне реальна.
Faceless написав:Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард.
Так конкретно по Мастеркард - это тоже совсем другая история. В первоначальной статье - утверждалось, что в целом по миру четвертое место.
Ну с чего бы представитель Мастеркард Европа говорила за все платежные системы
Так а я откуда знаю, я как только начали обсуждать эту статью сразу и сказал, или фейк, или журналисты исказили слова.
"Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов. Об этом рассказала гендиректор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации"