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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 390391392393>
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  stryzhko написав:Здається, що скоріше мали на увазі не абсолютну кількість транзакцій, а наприклад, відсоток зростання від попереднього року. Цілком могли обігнати вищевказані країни.

Вряд ли.
Мы вполне можем претендовать на высокие места, по крайней мере, по количеству NFC транзакций, относительно общего количества транзакций.
Абсолютный результат, как он преподнесен, тоже вполне могу допустить.
Дело в том, что у нас не получила массового развития оплата в реальной торговой сети через интернет. Эта ниша оказалась свободной.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:20

ramaz
В Универсале столб 5к.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Вкинул немного в Прокредит под 17,5%/
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики.
Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария.
Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?

Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард. И если в тех же США и Канаде они не получили особой популярности, то в Европе очень даже, особенно в Великобритании (были статьи, что почти каждая вторая операция бесконтактная), Польше. В Украине в прошлом году был просто взрывной рост по таким платежам - https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/n ... ine/#_ftn1

Румынию назвали 5й в таком рейтинге - у Мастеркард есть такая новость. Когда в Киеве запустили оплату метро по бесконтакту, он был одним из нескольких городов мире, где это доступно. К тому же я подозреваю что речь не о абсолютном количестве операций, а о их %. Так что в принципе, статистика вполне реальна.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:32

  greenozon написав:
  Гурман написав:
  lubopytnaya написав:Люди, дайте, пожалуйста, ссылку на табличку с процентными ставками.
Я её сохранила, но не помню где :?

http://far.pp.ua/banks/deposits.html


по ходу вона закинута і досить давно не оновлялась

я перейшов на таблиці від фінансів і мінфіну (лінки вище давав)


так и есть

укргаз на неделю-3 мес 3,75% в долл
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:35

  Faceless написав:Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард.


Так конкретно по Мастеркард - это тоже совсем другая история.
В первоначальной статье - утверждалось, что в целом по миру четвертое место.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:36

  freeze написав:
  Faceless написав:Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард.


Так конкретно по Мастеркард - это тоже совсем другая история.
В первоначальной статье - утверждалось, что в целом по миру четвертое место.

Ну с чего бы представитель Мастеркард Европа говорила за все платежные системы
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:40

  Faceless написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард.


Так конкретно по Мастеркард - это тоже совсем другая история.
В первоначальной статье - утверждалось, что в целом по миру четвертое место.

Ну с чего бы представитель Мастеркард Европа говорила за все платежные системы


Так а я откуда знаю, я как только начали обсуждать эту статью сразу и сказал, или фейк, или журналисты исказили слова.

"Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов и смарт-часов. Об этом рассказала гендиректор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации"
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:47

  V2 написав:Шановний Квесторе_поверніться!
Що думаєте про не зовсім банківську тему?
https://espreso.tv/news/2019/01/29/gryc ... ci_lucenko


не эрудит (умом не блещет, гуглом не умеет пользоваться), в своей профессии (военной)-не профессионал, политик второго(даже третьего)уровня

из первой шестерки рейтинга склонялся голосовать за него, но сейчас крайне сомневаюсь
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Есть ли смысл сейчас вкладываться в грн или с учетом множества рисков лучше не рисковать?

Активами в 10% можна і ризикнути...ну і застовбитись.


если 10% от активов с БС на депо, 10% от тех 10% на гривне депо

по поводу рискнуть (казино/рулетка/гривне депо)-1 месячный доход/расход это предел риска(т.е сумма потеряв которую полностью не будет больно)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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