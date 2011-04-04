Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Це в політичні дискусії...а хто очолював самооборону Майдану? Луценко всіляко підтримує Порошенко і не хоче сваритися з Тимошенко. Добре прилаштувався. Гриценко не святий...але протистояння Порошенко - Тимошенко потрібно припинити раз і назавжди...найкраща кандидатура для цього - Гриценко, шо може обєднати навколо себе всі здорові сили і на парламентських виборах.
депутат Верховной рады Украины от блока «Наша Украина — Народная самооборона» (2007—2012) и ВО «Батькивщина» (2012—2014), Гриценко никогда не был самостоятельным политиком(нет харизмы), он это и сам чувствует(что никогда не был лидером даже в маленьком коллективе
Прогноз: сольет перед вторым туром голоса тому, кто пообещает синекуру(пост вице-премьера по гуманитарным вопросам) министра обороны ему не надо (армия его не примет)-скорей всего ЮВТ (у них нет антипатий и они друг друга не критикуют жестко)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
V2 написав:1. "Буквально вчера мы получили статистику" - тобто, думаю, свіжа внутрішня статистика Мастеркард. Де це першоджерело мали публікувати?
Откуда она взяла статистику от Виза, в порядке помощи конкурентам те им по внутренним каналам подкидывают информацию?
V2 написав:2. "рассказала гендиректор Mastercard Europe" - ставите під сумнів слова гендиректора Mastercard Europe?
Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики. Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария. Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?
в сша - два из трех терминалов работают только по магнитной полосе