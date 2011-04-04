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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:59

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:Шановний Квесторе_поверніться!
Що думаєте про не зовсім банківську тему?
https://espreso.tv/news/2019/01/29/gryc ... ci_lucenko

Це в політичні дискусії...а хто очолював самооборону Майдану?
Луценко всіляко підтримує Порошенко і не хоче сваритися з Тимошенко.
Добре прилаштувався.
Гриценко не святий...але протистояння Порошенко - Тимошенко потрібно припинити раз і назавжди...найкраща кандидатура для цього - Гриценко, шо може обєднати навколо себе всі здорові сили і на парламентських виборах.



депутат Верховной рады Украины от блока «Наша Украина — Народная самооборона» (2007—2012) и ВО «Батькивщина» (2012—2014),
Гриценко никогда не был самостоятельным политиком(нет харизмы), он это и сам чувствует(что никогда не был лидером даже в маленьком коллективе

Прогноз: сольет перед вторым туром голоса тому, кто пообещает синекуру(пост вице-премьера по гуманитарным вопросам) министра обороны ему не надо (армия его не примет)-скорей всего ЮВТ (у них нет антипатий и они друг друга не критикуют жестко)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:03

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:протистояння - Тимошенко потрібно припинити раз і назавжди

Ви вірите, що ВАНА може заспокоїтись?!


как ей можно верить, она агент ФСБ с 1995г
https://antikor.com.ua/articles/201665- ... enko/print
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:06

  ramaz написав:
  V2 написав:Моно (поповнення в місяць в сумі вкладу)

Если застолбиться прямо в Универсалбанке то пополнение без ограничений



дерьмобанк ...забрал депо со скандалом после продления на 6 мес
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:12

  freeze написав:
  V2 написав:1. "Буквально вчера мы получили статистику" - тобто, думаю, свіжа внутрішня статистика Мастеркард. Де це першоджерело мали публікувати?


Откуда она взяла статистику от Виза, в порядке помощи конкурентам те им по внутренним каналам подкидывают информацию?

  V2 написав:2. "рассказала гендиректор Mastercard Europe" - ставите під сумнів слова гендиректора Mastercard Europe?


Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики.
Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария.
Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?

в сша - два из трех терминалов работают только по магнитной полосе
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:дерьмобанк ...забрал депо со скандалом

що у вас за душевна історія, діліться :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:17

  freeze написав:
  Faceless написав:Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард.


Так конкретно по Мастеркард - это тоже совсем другая история.
В первоначальной статье - утверждалось, что в целом по миру четвертое место.

как правильно отметил выше безликий - наверняка сравнение шло о процентном отношении воздушных операций ко всем операциям по картам в стране. Так что все может быть
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:42

  greenozon написав:
  prodigy написав:дерьмобанк ...забрал депо со скандалом

що у вас за душевна історія, діліться :)


звонил -делал предзаказ-сказали ок ...приехал-денег нет
уговорили продлиться-продлился -звонил-приехал-денег нет

скандал: ругательства и оскорбления
деньги выдали новыми синими хрустящими

вывод: одно отделение на крупный город/персонал увольняется
не советую
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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