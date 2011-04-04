как ей можно верить, она агент ФСБ с 1995г
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:03
как ей можно верить, она агент ФСБ с 1995г
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:06
дерьмобанк ...забрал депо со скандалом после продления на 6 мес
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:12
в сша - два из трех терминалов работают только по магнитной полосе
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:14
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:17
как правильно отметил выше безликий - наверняка сравнение шло о процентном отношении воздушных операций ко всем операциям по картам в стране. Так что все может быть
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:42
звонил -делал предзаказ-сказали ок ...приехал-денег нет
уговорили продлиться-продлился -звонил-приехал-денег нет
скандал: ругательства и оскорбления
деньги выдали новыми синими хрустящими
вывод: одно отделение на крупный город/персонал увольняется
не советую
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:37
без ядра команди, організатора, це збіговисько ніггерів
лише центрова людина рухає діло вперед, роздаючи вказівки і делегуючи рутину.
+50грн !
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:51
простите, но вы наивны как ребенок
к огромному сожалению на эти выборы украинцы не имеют харизматического лидера-его нет и не было у нас никогда...все бывшие президенты никогда не тянули на звание "авторитет нации".
Чем больше я узнаю Гриценко, тем меньше уважения
Кстати, какой его вклад за 5 лет как депутата (3 года тихо забился в щель, а последний год вылез из небытия и стал ходить по разным каналам)
из всего списка кандидатов наиболее всего в президенты годится Порошенко, но испортил карму себе и своему роду еще на 10 поколений-он не поборол, а возглавил коррупцию. Слепые трасты/Панамские оффшоры/Смотрящие за потоками(Грановский& Ко) и много-много плохого.Так что безвиз и Томас просто меркнут на фоне 5 лет занепаду и зубожіння населення країни
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 31 січ, 2019 00:17
Т.е. это не Киев.
А то я поначалу удивилась такому отзыву, т.к. никаких проблем с Универсалом не было, всегда шли навстречу.
Ну, а в Вашем случае, это уже проблемы на местах. Немало банков в регионах грешат подобными действиями, увы.
Жадность и Отвага!
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