Додано: Сер 30 січ, 2019 22:51

Квесторе_поверніться написав: V2 написав: Квесторе_поверніться

До порядності, ще б професійності ... До порядності, ще б професійності ...

Професійність має забезпечувати команда.

І професійності можна і потрібно вчитися...щоденно. Професійність має забезпечувати команда.І професійності можна і потрібно вчитися...щоденно.

простите, но вы наивны как ребенокк огромному сожалению на эти выборы украинцы не имеют харизматического лидера-его нет и не было у нас никогда...все бывшие президенты никогда не тянули на звание "авторитет нации".Чем больше я узнаю Гриценко, тем меньше уваженияКстати, какой его вклад за 5 лет как депутата (3 года тихо забился в щель, а последний год вылез из небытия и стал ходить по разным каналам)из всего списка кандидатов наиболее всего в президенты годится Порошенко, но испортил карму себе и своему роду еще на 10 поколений-он не поборол, а возглавил коррупцию. Слепые трасты/Панамские оффшоры/Смотрящие за потоками(Грановский& Ко) и много-много плохого.Так что безвиз и Томас просто меркнут на фоне 5 лет