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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:12
freeze написав: V2 написав:
1. "Буквально вчера мы получили статистику" - тобто, думаю, свіжа внутрішня статистика Мастеркард. Де це першоджерело мали публікувати?
Откуда она взяла статистику от Виза, в порядке помощи конкурентам те им по внутренним каналам подкидывают информацию?
V2 написав:
2. "рассказала гендиректор Mastercard Europe" - ставите під сумнів слова гендиректора Mastercard Europe?
Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики.
Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария.
Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?
в сша - два из трех терминалов работают только по магнитной полосе
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:17
freeze написав: Faceless написав:
Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард.
Так конкретно по Мастеркард - это тоже совсем другая история.
В первоначальной статье - утверждалось, что в целом по миру четвертое место.
как правильно отметил выше безликий - наверняка сравнение шло о процентном отношении воздушных операций ко всем операциям по картам в стране. Так что все может быть
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:42
greenozon написав: prodigy написав:
дерьмобанк ...забрал депо со скандалом
що у вас за душевна історія, діліться
звонил -делал предзаказ-сказали ок ...приехал-денег нет
уговорили продлиться-продлился -звонил-приехал-денег нет
скандал: ругательства и оскорбления
деньги выдали новыми синими хрустящими
вывод: одно отделение на крупный город/персонал увольняется
не советую
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:37
без ядра команди, організатора, це збіговисько ніггерів
лише центрова людина рухає діло вперед, роздаючи вказівки і делегуючи рутину.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:51
Квесторе_поверніться написав: V2 написав:Квесторе_поверніться
До порядності, ще б професійності ...
Професійність має забезпечувати команда.
І професійності можна і потрібно вчитися...щоденно.
простите, но вы наивны как ребенок
к огромному сожалению на эти выборы украинцы не имеют харизматического лидера-его нет и не было у нас никогда...все бывшие президенты никогда не тянули на звание "авторитет нации".
Чем больше я узнаю Гриценко, тем меньше уважения
Кстати, какой его вклад за 5 лет как депутата (3 года тихо забился в щель, а последний год вылез из небытия и стал ходить по разным каналам)
из всего списка кандидатов наиболее всего в президенты годится Порошенко, но испортил карму себе и своему роду еще на 10 поколений-он не поборол, а возглавил коррупцию. Слепые трасты/Панамские оффшоры/Смотрящие за потоками(Грановский& Ко) и много-много плохого.Так что безвиз и Томас просто меркнут на фоне 5 лет занепаду и зубожіння населення країни
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 00:17
prodigy написав: prodigy написав:
дерьмобанк ...забрал депо со скандалом
вывод: одно отделение на крупный город/персонал увольняется
не советую
Т.е. это не Киев.
А то я поначалу удивилась такому отзыву, т.к. никаких проблем с Универсалом не было, всегда шли навстречу.
Ну, а в Вашем случае, это уже проблемы на местах. Немало банков в регионах грешат подобными действиями, увы.
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 31 січ, 2019 00:24
prodigy написав: ramaz написав:
Если застолбиться прямо в Универсалбанке то пополнение без ограничений
дерьмобанк ...забрал депо со скандалом после продления на 6 мес
сколько людей - столько мнений.
лично у меня с ними никогда не было проблем.
что до комсомольца, что после.
и по вопросам физика, и юр.лица, и ФОП...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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