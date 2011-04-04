Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
V2 написав:1. "Буквально вчера мы получили статистику" - тобто, думаю, свіжа внутрішня статистика Мастеркард. Де це першоджерело мали публікувати?
Откуда она взяла статистику от Виза, в порядке помощи конкурентам те им по внутренним каналам подкидывают информацию?
V2 написав:2. "рассказала гендиректор Mastercard Europe" - ставите під сумнів слова гендиректора Mastercard Europe?
Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики. Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария. Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?
в сша - два из трех терминалов работают только по магнитной полосе
prodigy написав:дерьмобанк ...забрал депо со скандалом
вывод: одно отделение на крупный город/персонал увольняется не советую
Т.е. это не Киев. А то я поначалу удивилась такому отзыву, т.к. никаких проблем с Универсалом не было, всегда шли навстречу. Ну, а в Вашем случае, это уже проблемы на местах. Немало банков в регионах грешат подобными действиями, увы.
lubopytnaya написав:Т.е. это не Киев. А то я поначалу удивилась такому отзыву, т.к. никаких проблем с Универсалом не было, всегда шли навстречу. Ну, а в Вашем случае, это уже проблемы на местах. Немало банков в регионах грешат подобными действиями, увы.
чушь. при чем тут в регионах. греки 10 лет пытались избавиться от этого "чемодана без ручки"...скинули, а Тигипко подобрал и стал закрывать отделения. у банка 15 отделений в Киеве и еще 10 по всей Украине (Днепр-1, Харьков-1, Одесса-1, Львов-1),т.е. по одному в областных центрах если бы мог-закрыл бы и эти
несите свои гривны куда хотите (главное % повыше)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Что меняется Главное послабление заключается в отмене требования ставить мокрые печати на депозитных договорах. ...