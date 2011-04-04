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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:21

  Faceless написав:
  freeze написав:Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики.
Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария.
Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?

Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард. И если в тех же США и Канаде они не получили особой популярности, то в Европе очень даже, особенно в Великобритании (были статьи, что почти каждая вторая операция бесконтактная), Польше. В Украине в прошлом году был просто взрывной рост по таким платежам - https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/n ... ine/#_ftn1

Румынию назвали 5й в таком рейтинге - у Мастеркард есть такая новость. Когда в Киеве запустили оплату метро по бесконтакту, он был одним из нескольких городов мире, где это доступно. К тому же я подозреваю что речь не о абсолютном количестве операций, а о их %. Так что в принципе, статистика вполне реальна.

Вполне реальна, с учетом оплаты поездок в метро.
А вообще, уже сейчас можно и нужно выпустить единый проездной билет на базе банковских карт с NFC-технологиями. Т. е. упразднить все действующие проездные, сделав стоимость поездки 7 грн. при оплате картой или смартфоном.
Выгоды очевидны:
1. Экономия значительных средств, которые тратятся для приобретения пластика, оборудования для выпуска и обслуживания проездных, оплаты работы персонала.
2. Монетизация льгот, установление точного кол-ва льготников.
3. Не нужно будет париться с выбором того или иного проездного.

Единственное, осталось только установить валидаторы в наземном транспорте (т. к. в метро, фуникулере и скоростном трамвае они уже есть) из расчета кол-ва дверей транспортного средства. Например, если в автобусе 3 двери, то 3 - 4 валидатора на салон будет вполне достаточно, автобус с гармошкой - то 4 - 5. Т. е. у пассажира будет выбор - или приобрести за 8 грн. билет у кондуктора, или же за 7 грн. оплатить поездку банковской картой, поднеся к валидатору, который сразу, как электронные весы в магазине, выдаст билет с датой и временем, номером маршрута и бортовым номером транспортного средства.
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