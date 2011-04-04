Faceless написав:

freeze написав: Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики.

Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария.

Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу? Естественно. Бред легко вычисляется отсутствием логики.Поставьте с точки зрения здравого смысла по количеству таких операций Украину на четвертое место в ряду таких стран - Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Юж.Корея, Канада, Италия, страны почти без нала - Швеция, Швейцария.Интересно какие из этих стран Украина смогла бы обогнать по этому вопросу?

Не обязательно бред. Не забывайте, что речь не о платежах картами вообще, а о платежах через NFC и конкретно по Мастеркард. И если в тех же США и Канаде они не получили особой популярности, то в Европе очень даже, особенно в Великобритании (были статьи, что почти каждая вторая операция бесконтактная), Польше. В Украине в прошлом году был просто взрывной рост по таким платежам -Румынию назвали 5й в таком рейтинге - у Мастеркард есть такая новость. Когда в Киеве запустили оплату метро по бесконтакту, он был одним из нескольких городов мире, где это доступно. К тому же я подозреваю что речь не о абсолютном количестве операций, а о их %. Так что в принципе, статистика вполне реальна.