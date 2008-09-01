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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:18

  prodigy написав:при чем тут в регионах.
греки 10 лет пытались избавиться от этого "чемодана без ручки"...скинули, а Тигипко подобрал и стал закрывать отделения.
у банка 15 отделений в Киеве и еще 10 по всей Украине (Днепр-1, Харьков-1, Одесса-1, Львов-1),т.е. по одному в областных центрах
если бы мог-закрыл бы и эти
несите свои гривны куда хотите (главное % повыше)

У Львові є 2 відділення і навіть у Дрогобичі є відділення.
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:52

Охріменко про доцільність довгих депо в грн, ОВДП і НДС (цікаво розклав!)
.....................
Если в 2019 году курс доллар/гривна не преодолеет отметку в 31 грн за доллар США, то депозиты в гривне принесут больше дохода. Если же курс доллара будет выше 31 грн, то депозиты в долларах США будут более выгодные. Окончательное решение - какой депозит лучше гривневый или долларовый - каждый принимает самостоятельно.


https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4051309/
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:36

  KIM30 написав:
  prodigy написав:при чем тут в регионах.
греки 10 лет пытались избавиться от этого "чемодана без ручки"...скинули, а Тигипко подобрал и стал закрывать отделения.
у банка 15 отделений в Киеве и еще 10 по всей Украине (Днепр-1, Харьков-1, Одесса-1, Львов-1),т.е. по одному в областных центрах
если бы мог-закрыл бы и эти
несите свои гривны куда хотите (главное % повыше)

У Львові є 2 відділення і навіть у Дрогобичі є відділення.


продолжайте бегать по банкам-пирамидам в поисках наилучших %

кстати, вот подтверждение
По итогам проверок в январе 2019 года, регулятор финансово наказал две структуры — Universal Bank и Правэкс-банк.

ольше всего претензий к первому: Universal Bank выписали штраф на 14,4 млн. грн. На структуру, контролируемую бывшим председателем НБУ Сергеем Тигипко, вывалили целый ворох обвинений. Самое страшное — проведение с июня 2016 по май 2017 года операций с признаками отмывания денег на 2,8 млрд. грн.

«Эти операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)», — говорится в сообщении на сайте центробанка.

Чиновники открыто заявили о формализме Universal Bank по части выполнения требований финмона. И сообщили, что его клиенты фигурируют в уголовных процессах, связанных с фиктивными операциями, незаконными наличными операциями, минимизацией налогообложения и пр.

В чем-то обвинения в отношении с Universal Bank перекликаются с упреками, который Нацбанк озвучивал в адрес другого банка Сергея Тигипко — ТАСкомбанка. Его наказали за нарушение правил финансового мониторинга в марте 2018 года. Сумма штрафа составила 6 млн. грн. Еще по требованию регулятора была уволена председатель ТАСкомбанка Катерина Мелеш, которая впоследствии судилась с НБУ, так что история оказалась скандальной. И центробанк разразился громкими обвинениями в незаконном обналичивании денег почти на 4 млрд. грн.

еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки

никаких белочек/глобусов/универслов

исключил для себя даже пивденный
альфабанк под вопросом (может пол-фонда максимум)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки


Згідно плану МінФіну держбанки будуть продаватись
не буде 4 гобанків в 2022 році.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:00

  greenozon написав:
  prodigy написав:еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки


Згідно плану МінФіну держбанки будуть продаватись
не буде 4 гобанків в 2022 році.

у каждого своя правда. думаю правильный ответ - иностранные акционеры войдут в госбанки.не более чем на 49%.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:56

???

карту якого банку порекомендуєте, щоб вивести 1000+ рублів?
ось так :(
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:11

  prodigy написав:
  KIM30 написав:
  prodigy написав:при чем тут в регионах.
греки 10 лет пытались избавиться от этого "чемодана без ручки"...скинули, а Тигипко подобрал и стал закрывать отделения.
у банка 15 отделений в Киеве и еще 10 по всей Украине (Днепр-1, Харьков-1, Одесса-1, Львов-1),т.е. по одному в областных центрах
если бы мог-закрыл бы и эти
несите свои гривны куда хотите (главное % повыше)

У Львові є 2 відділення і навіть у Дрогобичі є відділення.


афуеть) особенно в Дрогобиче (родина моих предков)
вам объясняют, что банк не надежный -а дальше решайте сами

ничему идиотов не научили 2008/09-2014/17
продолжайте бегать по банкам-пирамидам в поисках наилучших %

кстати, вот подтверждение
По итогам проверок в январе 2019 года, регулятор финансово наказал две структуры — Universal Bank и Правэкс-банк.

ольше всего претензий к первому: Universal Bank выписали штраф на 14,4 млн. грн. На структуру, контролируемую бывшим председателем НБУ Сергеем Тигипко, вывалили целый ворох обвинений. Самое страшное — проведение с июня 2016 по май 2017 года операций с признаками отмывания денег на 2,8 млрд. грн.

«Эти операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)», — говорится в сообщении на сайте центробанка.

Чиновники открыто заявили о формализме Universal Bank по части выполнения требований финмона. И сообщили, что его клиенты фигурируют в уголовных процессах, связанных с фиктивными операциями, незаконными наличными операциями, минимизацией налогообложения и пр.

В чем-то обвинения в отношении с Universal Bank перекликаются с упреками, который Нацбанк озвучивал в адрес другого банка Сергея Тигипко — ТАСкомбанка. Его наказали за нарушение правил финансового мониторинга в марте 2018 года. Сумма штрафа составила 6 млн. грн. Еще по требованию регулятора была уволена председатель ТАСкомбанка Катерина Мелеш, которая впоследствии судилась с НБУ, так что история оказалась скандальной. И центробанк разразился громкими обвинениями в незаконном обналичивании денег почти на 4 млрд. грн.

еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки

никаких белочек/глобусов/универслов

исключил для себя даже пивденный
альфабанк под вопросом (может пол-фонда максимум)


Шановний гуру, а не могли б Ви бути більш стриманим у виразах та своїх поясненнях?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:36

Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 18,0% річних.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:39

  Яша написав:
  greenozon написав:
  prodigy написав:еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки


Згідно плану МінФіну держбанки будуть продаватись
не буде 4 гобанків в 2022 році.

у каждого своя правда. думаю правильный ответ - иностранные акционеры войдут в госбанки.не более чем на 49%.


в Мінфіну інші плани,
деталі писав тут

viewtopic.php?p=4568073#p4568073
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:42

  d_12 написав:карту якого банку порекомендуєте, щоб вивести 1000+ рублів?

https://www.vostbank.ru/ или ты в Таджикистане? :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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