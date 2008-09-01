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prodigy написав:при чем тут в регионах. греки 10 лет пытались избавиться от этого "чемодана без ручки"...скинули, а Тигипко подобрал и стал закрывать отделения. у банка 15 отделений в Киеве и еще 10 по всей Украине (Днепр-1, Харьков-1, Одесса-1, Львов-1),т.е. по одному в областных центрах если бы мог-закрыл бы и эти несите свои гривны куда хотите (главное % повыше)
У Львові є 2 відділення і навіть у Дрогобичі є відділення.
Охріменко про доцільність довгих депо в грн, ОВДП і НДС (цікаво розклав!) ..................... Если в 2019 году курс доллар/гривна не преодолеет отметку в 31 грн за доллар США, то депозиты в гривне принесут больше дохода. Если же курс доллара будет выше 31 грн, то депозиты в долларах США будут более выгодные. Окончательное решение - какой депозит лучше гривневый или долларовый - каждый принимает самостоятельно.
prodigy написав:при чем тут в регионах. греки 10 лет пытались избавиться от этого "чемодана без ручки"...скинули, а Тигипко подобрал и стал закрывать отделения. у банка 15 отделений в Киеве и еще 10 по всей Украине (Днепр-1, Харьков-1, Одесса-1, Львов-1),т.е. по одному в областных центрах если бы мог-закрыл бы и эти несите свои гривны куда хотите (главное % повыше)
У Львові є 2 відділення і навіть у Дрогобичі є відділення.
продолжайте бегать по банкам-пирамидам в поисках наилучших %
кстати, вот подтверждение По итогам проверок в январе 2019 года, регулятор финансово наказал две структуры — Universal Bank и Правэкс-банк.
ольше всего претензий к первому: Universal Bank выписали штраф на 14,4 млн. грн. На структуру, контролируемую бывшим председателем НБУ Сергеем Тигипко, вывалили целый ворох обвинений. Самое страшное — проведение с июня 2016 по май 2017 года операций с признаками отмывания денег на 2,8 млрд. грн.
«Эти операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)», — говорится в сообщении на сайте центробанка.
Чиновники открыто заявили о формализме Universal Bank по части выполнения требований финмона. И сообщили, что его клиенты фигурируют в уголовных процессах, связанных с фиктивными операциями, незаконными наличными операциями, минимизацией налогообложения и пр.
В чем-то обвинения в отношении с Universal Bank перекликаются с упреками, который Нацбанк озвучивал в адрес другого банка Сергея Тигипко — ТАСкомбанка. Его наказали за нарушение правил финансового мониторинга в марте 2018 года. Сумма штрафа составила 6 млн. грн. Еще по требованию регулятора была уволена председатель ТАСкомбанка Катерина Мелеш, которая впоследствии судилась с НБУ, так что история оказалась скандальной. И центробанк разразился громкими обвинениями в незаконном обналичивании денег почти на 4 млрд. грн.
еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки
никаких белочек/глобусов/универслов
исключил для себя даже пивденный альфабанк под вопросом (может пол-фонда максимум)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:при чем тут в регионах. греки 10 лет пытались избавиться от этого "чемодана без ручки"...скинули, а Тигипко подобрал и стал закрывать отделения. у банка 15 отделений в Киеве и еще 10 по всей Украине (Днепр-1, Харьков-1, Одесса-1, Львов-1),т.е. по одному в областных центрах если бы мог-закрыл бы и эти несите свои гривны куда хотите (главное % повыше)
У Львові є 2 відділення і навіть у Дрогобичі є відділення.
афуеть) особенно в Дрогобиче (родина моих предков) вам объясняют, что банк не надежный -а дальше решайте сами
ничему идиотов не научили 2008/09-2014/17 продолжайте бегать по банкам-пирамидам в поисках наилучших %
кстати, вот подтверждение По итогам проверок в январе 2019 года, регулятор финансово наказал две структуры — Universal Bank и Правэкс-банк.
ольше всего претензий к первому: Universal Bank выписали штраф на 14,4 млн. грн. На структуру, контролируемую бывшим председателем НБУ Сергеем Тигипко, вывалили целый ворох обвинений. Самое страшное — проведение с июня 2016 по май 2017 года операций с признаками отмывания денег на 2,8 млрд. грн.
«Эти операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)», — говорится в сообщении на сайте центробанка.
Чиновники открыто заявили о формализме Universal Bank по части выполнения требований финмона. И сообщили, что его клиенты фигурируют в уголовных процессах, связанных с фиктивными операциями, незаконными наличными операциями, минимизацией налогообложения и пр.
В чем-то обвинения в отношении с Universal Bank перекликаются с упреками, который Нацбанк озвучивал в адрес другого банка Сергея Тигипко — ТАСкомбанка. Его наказали за нарушение правил финансового мониторинга в марте 2018 года. Сумма штрафа составила 6 млн. грн. Еще по требованию регулятора была уволена председатель ТАСкомбанка Катерина Мелеш, которая впоследствии судилась с НБУ, так что история оказалась скандальной. И центробанк разразился громкими обвинениями в незаконном обналичивании денег почти на 4 млрд. грн.
еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки
никаких белочек/глобусов/универслов
исключил для себя даже пивденный альфабанк под вопросом (может пол-фонда максимум)
Шановний гуру, а не могли б Ви бути більш стриманим у виразах та своїх поясненнях?