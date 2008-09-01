prodigy написав:

KIM30 написав: prodigy написав: при чем тут в регионах.

греки 10 лет пытались избавиться от этого "чемодана без ручки"...скинули, а Тигипко подобрал и стал закрывать отделения.

у банка 15 отделений в Киеве и еще 10 по всей Украине (Днепр-1, Харьков-1, Одесса-1, Львов-1),т.е. по одному в областных центрах

если бы мог-закрыл бы и эти

несите свои гривны куда хотите (главное % повыше) при чем тут в регионах.греки 10 лет пытались избавиться от этого "чемодана без ручки"...скинули, а Тигипко подобрал и стал закрывать отделения.у банка 15 отделений в Киеве и еще 10 по всей Украине (Днепр-1, Харьков-1, Одесса-1, Львов-1),т.е. по одному в областных центрахесли бы мог-закрыл бы и этинесите свои гривны куда хотите (главное % повыше)

У Львові є 2 відділення і навіть у Дрогобичі є відділення. У Львові є 2 відділення і навіть у Дрогобичі є відділення.

афуеть) особенно в Дрогобиче (родина моих предков)вам объясняют, что банк не надежный -а дальше решайте саминичему идиотов не научили 2008/09-2014/17продолжайте бегать по банкам-пирамидам в поисках наилучших %кстати, вот подтверждениеПо итогам проверок в январе 2019 года, регулятор финансово наказал две структуры —ольше всего претензий к первому: Universal Bank выписали штраф на 14,4 млн. грн. На структуру, контролируемую бывшим председателем НБУ Сергеем Тигипко, вывалили целый ворох обвинений. Самое страшное — проведение с июня 2016 по май 2017 года операций с признаками отмывания денег на 2,8 млрд. грн.«Эти операции проводились на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)», — говорится в сообщении на сайте центробанка.Чиновники открыто заявили о формализме Universal Bank по части выполнения требований финмона. И сообщили, что его клиенты фигурируют в уголовных процессах, связанных с фиктивными операциями, незаконными наличными операциями, минимизацией налогообложения и пр.В чем-то обвинения в отношении с Universal Bank перекликаются с упреками, который Нацбанк озвучивал в адрес другого банка Сергея Тигипко — ТАСкомбанка. Его наказали за нарушение правил финансового мониторинга в марте 2018 года. Сумма штрафа составила 6 млн. грн. Еще по требованию регулятора была уволена председатель ТАСкомбанка Катерина Мелеш, которая впоследствии судилась с НБУ, так что история оказалась скандальной. И центробанк разразился громкими обвинениями в незаконном обналичивании денег почти на 4 млрд. грн.еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанкиникаких белочек/глобусов/универсловисключил для себя даже пивденныйальфабанк под вопросом (может пол-фонда максимум)